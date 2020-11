Rakúsky kancelár Sebastian Kurz navrhuje plošné testovanie podľa vzoru Slovenska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelára Sebastian Kurz navrhuje, aby sa po skončení prísneho lockdownu od 7. decembra začali otvárať najskôr školy a obchody.Postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu by malo podobne ako na Slovensku sprevádzať masové testovania obyvateľov, povedal kancelár v nedeľnom diskusnom programe rakúskej televízie.Prvá fáza sa môže zamerať napríklad na učiteľov. V období pred Vianocami by potom nasledovalo druhé kolo masových testov, aby bolo možné zaistiť čo najbezpečnejšie slávenie sviatkov, povedal kancelár.Na Slovensku sa vďaka masovému testovaniu podarilo identifikovať tisíce pozitívnych prípadov. Infikovaných ľudí tak bolo možné poslať do karantény a tým výrazne stlačiť šírenie nákazy, povedal Kurz v programe „Pressestunde“.