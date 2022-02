Slovensko poskytne Ukrajine vojenský materiál za viac než štyri milióny eur, ďalší materiál daruje aj Česko

27.2.2022 - Slovensko poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 4,41 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rezortu obrany, ktorý v nedeľu schválila vláda.„Napriek opakovaným tvrdeniam Ruskej federácie, že odmieta akékoľvek agresívne zámery, 21. februára 2022 Ruská federácia uznala nezávislosť dvoch separatistických oblastí tzv. Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, čím došlo k porušeniu medzinárodného práva a opätovnému narušeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," konštatuje vláda s tým, že následne sa Rusko dopustilo nevyprovokovanej vojenskej agresie.Česká vláda schválila dar vojenského materiálu pre Ukrajinu vo výške 400 miliónov korún. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, v Českej televízii to povedala ministerka obrany Jana Černochová . Ministerka vysvetlila, že vojenský materiál nemôže bližšie špecifikovať, ale nie sú to ľahké zbrane.Česko už Ukrajine darovalo jednu dodávku vojenského materiálu. Černochová v sobotu uviedla, že Česko dalo Ukrajine 30-tisíc pištolí, 7 000 útočných pušiek, 3 000 guľometov, desiatky pušiek pre ostreľovačov a milióny nábojov.Česká armáda na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v nedeľu informovala, že časť nákladu v nedeľu popoludní vo vlaku dorazila na miesto určenia a začali ho postupne vykladať.