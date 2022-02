Smartfóny Huawei P50 Pro a P50 Pocket prichádzajú do predaja u slovenských operátorov

Od 9. februára budú k dispozícii oba modely pre zákazníkov Orange. Pri kúpe P50 Pro získate ako bonus slúchadlá Huawei FreeBuds 4i v hodnote 79 eur. Pre nových majiteľov skladacieho modelu P50 Pocket je pripravený bonus v podobe prémiových slúchadiel Huawei FreeBuds Lipstick v hodnote 215 eur. Akcia platí do 31. marca 2022 alebo do vypredania zásob.

Telekom zaradil P50 Pro do ponuky 1. februára, skladací P50 Pocket bude u operátora v predaji od 11. februára. K modelu P50 Pro dostanete hodinky Huawei Watch GT 3 v hodnote 269 eur. Ak si zakúpite P50 Pocket, získate k nemu slúchadlá Huawei FreeBuds Lipstick v hodnote 215 eur. Ponuka platí do 31. marca 2022 alebo do vypredania zásob.

Huawei zároveň pripravil pre fanúšikov značky Valentínsku akciu so zľavami až do 33 %. Telefóny, tablety či príslušenstvo ku nim je možné zakúpiť za výhodnejšie ceny vo viacerých obchodoch, a to až do 20. februára 2022.