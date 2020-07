Súd v kauze vraždy Kuciaka (23. deň): Kočner si mohol najať profesionálov a nie amatérov, povedala obhajkyňa Kochanská

Dôkazy podľa Paru netvoria ucelenú reťaz

31.7.2020 - V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka v piatok od 9:00 pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračujú záverečné reči procesných strán. V piatok sú s prednesom na rade obžalovaní a ich právni zástupcovia.

So svojou záverečnou rečou najskôr vystúpil obhajca Marek Para, ktorý zastupuje obžalovaného Kočnera. Podľa jeho slov je obžaloba v kauze vraždy Kuciaka postavená výlučne na nepriamych dôkazoch, tie navyše netvoria ucelenú reťaz a nevylučujú iný záver.

Para dodal, že údajný motív obžalovaného objednať si vraždu Kuciaka je príliš všeobecný. Zároveň kritizoval právnych zástupcov poškodených, ktorí jeho klienta verejne spájali s kauzami, v ktorých podľa neho nemá žiadne procesné postavenie. Tým podľa Paru v kauze Kuciak vytvorili „efekt vopred želaného páchateľa”, kde verejnosť uspokojí len odsudzujúci verdikt.

Kauza vraždy Kuciaka je podľa Paru zároveň bojom o charakter trestného procesu, keďže v prípade boli často prezentované selektívne vybrané dôkazy, ktoré podľa neho boli často skôr interpretované v médiách, ako vykonané na súde.

„Zásadným spôsobom porušili procesné strany, predovšetkým splnomocnenci, ale aj orgány činné v trestnom konaní prezumpciu neviny,“ vyhlásil Para. Advokát zároveň kritizoval, že kľúčového svedka v tomto prípade, Zoltána Andruskóa, vyčlenili orgány činné v trestnom konaní na samostatné konanie a dostal „vysoké výhody” hlavne v podobe zníženého trestu. Samotného svedka označil za nepresvedčivého a s „prílišnou obrazotvornosťou”.

Jeho výpovede boli podľa Paru často v rozpore s inými výpoveďami a dôkazmi. Navyše mohol mať podľa neho vzhľadom na svoje aktivity a finančnú situáciu vlastný motív objednať si vraždu novinára. Advokát Kočnera naznačil, že páchatelia vraždy mohli pri skutku použiť na identifikáciu Kuciaka iné fotografie ako tie, ktoré boli vyhotovené sledovacím tímom Petra Tótha.

Para doplnil, že Kočner je doteraz bezúhonnou osobou, pričom posudok u neho vylúčil násilné sklony pri riešení konfliktov. Svojho klienta preto navrhol vo veci úkladnej vraždy oslobodiť.

S komunikáciou Threema sa podľa Vestenickej manipulovalo

Na pojednávaní vystúpila aj obhajkyňa Júlia Vestenická, ktorá zastupuje obžalovanú Zsuzsovú. Vo svojej záverečnej reči uviedla, že komunikácia z aplikácie Threema medzi kočnerom a Zsuzsovou nie je komplexná a existuje viacero jej verzií.

Podľa nej je zároveň nepochybné, že sa do obsahu komunikácií zasahovalo. „Vyplynulo to z dokazovania,“ povedala. Podľa Vestenickej nikto nespochybňuje, že Zsuzsová a Kočner spolu komunikovali, no podľa nej to neznamená, že spolu páchali trestnú činnosť.

Vestenická takisto spochybnila svedectvo odsúdeného Andruskóa. „Vo viacerých smeroch, a to podstatných, neuvádzal pravdu,“ povedala s tým, že pôvodne obvineného Andruskóa orgány činné v trestnom konaní na pozíciu svedka pripravili.

„Svoje výpovede menil a menil ich za pochodu,“ povedala Vestenická. Pripomenula tiež, že v pôvodnej verzii vyšetrovateľov bol za vraha Kuciaka a jeho snúbenice označený Szabó a nie Marček, ktorý sa ku skutku priznal. Ohľadom Marčekovho priznania podľa nej existuje množstvo nezodpovedaných otázok.

„Skutok tak, ako ho Miroslav M. opísal, je veľmi nepravdepodobné, že sa stal,“ vyhlásila obhajkyňa. Dodala, že navrhuje, aby jej klientka Zsuzsová bola spod obžaloby v plnom rozsahu oslobodená.

Vyšetrovanie malo elementárne chyby, vraví Kochanská

Podľa Szabóovej obhajkyne Ivany Kochanskej neexistuje jediný dôkaz, ktorý by jej klienta spájal so skutkami, pri ktorých vyhasli ľudské životy.

Kočner si podľa nej ako úspešný podnikateľ mohol na chystanú vraždu novinára najať profesionálov a nie amatérov ako Szabó a Marček. Vyšetrovanie vraždy Kuciaka podľa nej navyše obsahuje elementárne chyby, ktoré znemožnili napríklad určiť presný čas smrti obetí.

Kochanská zdôraznila výpoveď Marčeka, ktorý podľa nej vypovedal, že ho Szabó iba zaviezol do Veľkej Mače. Obžalovaný si pritom podľa advokátky myslel, že Marček ide Kuciaka len zbiť.

Ukončili dokazovanie

Súd na pojednávaní 23. júla rozhodol o ukončení dokazovania, pričom následne predniesli svoje záverečné reči prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry a právni zástupcovia rodín Kuciaka a jeho zavraždenej snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prokurátor Vladimír Turan v rámci svojej reči navrhol obžalovaným Marianovi Kočnerovi, Alene Zsuzsovej a Tomášovi Szabóvi tresty zhodne po 25 rokov väzenia. Zároveň pripomenul, že zavraždený Kuciak sa začal začiatkom roka 2017 dôslednejšie venovať aktivitám Kočnera. „Neboli to len články v zmysle ‚jedna pani povedala‘. Išlo o seriózne analýzy,“ uviedol.

Zároveň pripomenul, že Kuciak bol pred zavraždením na popud Kočnera lustrovaný a sledovaný. Právni zástupcovia poškodených, Daniel Lipšic a Roman Kvasnica, vo svojich prejavoch skonštatovali, že vykonané dokazovanie preukázalo vinu obžalovaných.

Kauza vraždy novinára Jána Kuciaka

Obžalovanými v kauze vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a v prípade ďalších skutkov sú podnikateľ Marian K., jeho známa Alena Zs. a bývalý policajt Tomáš Sz. Všetci traja svoju vinu popierajú. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav M., ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú a v roku 2016 aj podnikateľa Petra Molnára.



Tento obžalovaný bol 6. apríla 2020 neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia. Prokurátor sa voči verdiktu odvolal, keďže pre Miroslava M. žiadal 25-ročný trest. V tejto veci teda bude rozhodovať ešte Najvyšší súd SR.



Účasť na vražde novinára priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi.



Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K.