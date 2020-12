Sulík: Žilinka vyšiel už zo skúšobného hlasovania ako kandidát na generálneho prokurátora

Žiadne pofidérne rozhodnutie

Nemusí ďakovať nikomu

6.12.2020 - Národnou radou SR zvolený kandidát na generálneho prokurátora Maroš Žilinka vyšiel zo skúšobného koaličného hlasovania prvý.Jeho náskok bol taký veľký, že sa nakoniec takmer všetci v koalícii priklonili k tomu, že je to kandidát, na ktorom vedia nájsť veľkú zhodu.Povedal to Richard Sulík v diskusnej relácií televízie TA3 V politike s tým, že za svoju kariéru prokurátora nemá Žilinka jediné pofidérne rozhodnutie.Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini je rád, že bol kandidát na generálneho prokurátora zvolený veľkým počtom poslancov.„Aby nemohol byť vlastníkom koalície ani opozície, aby dostal taký mandát, že nemusí ďakovať ani premiérovi, ani vicepremiérovi, ani Hlasu, ani Smeru,“ dodal Pellegrini.Zároveň uviedol, že nerokoval so žiadnou koaličnom stranou na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora.