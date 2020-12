Žilinka: Silná dôvera, akú mi prejavili poslanci je pre mňa nielen veľkou cťou, ale najmä nesmiernym záväzkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 - Silná dôvera, akú prejavili poslanci Národnej rady SR (NR SR) Marošovi Žilinkovi, je preňho nielen veľkou cťou, ale najmä nesmiernym záväzkom. Občanom chce prinavrátiť dôveru v spravodlivosť a presvedčenie, že „všetci sme si pred zákonom rovní".Jeho reakciu na zvolenie za kandidáta na generálneho prokurátora zaslala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Parlament schválil vo štvrtok 3. decembra 132 hlasmi Žilinku za kandidáta na generálneho prokurátora. Vymenovať ho do funkcie ešte musí prezidentka Zuzana Čaputová.„Tak silná dôvera, akú mi prejavili poslanci NR SR zvolením za kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky, je pre mňa nielen veľkou cťou, ale najmä nesmiernym záväzkom. Záväzkom prinavrátiť občanom dôveru v spravodlivosť a presvedčenie, že všetci sme si pred zákonom rovní. To je možné dosiahnuť len ak prokuratúra bude budovaná ako otvorená a transparentná inštitúcia, ktorá slúži výlučne právu, spravodlivosti a verejnému záujmu. Urobím pre to všetko, pretože si to zaslúžia občania, ale aj všetci poctiví prokurátori,“ povedal Žilinka.