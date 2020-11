Šutaj Eštok: Buď sú antigénové testy úplne nevhodné, alebo tu nie je pandémia Covid-19

Buď sa potvrdilo, že antigénové testy sú absolútne nevhodné na získanie relevantných dát o rozšírení infekcie, alebo na SR žiadna pandémia nového koronavírusu nie je. Poslanec novovzniknutej strany Hlas - sociálna demokracia Matúš Šutaj Eštok to skonštatoval v diskusnej relácii TA3 V politike. Narážal pritom na jedno percento pozitívnych vzoriek z celkového počtu otestovaných počas sobotňajšieho (31. 10.) plošného testovania.





Šutaj Eštok poukázal na vedecké pochybnosti o efektivite testov a ich nižšej senzibilite odhaliť infikovaných. Bojí sa zároveň, že tí, ktorí majú nový koronavírus, no neboli antigénovým testom zachytení, budú šíriť nákazu ďalej. „Jedno percento infikovaných ste zachytili, ďalšie dve percentá nakazených nie,“ povedal smerom k členovi vládnej strany. Pripomenul zároveň slová predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) o „vstupenke na slobodu“, ktorá bude zvádzať ľudí správať sa po testovaní menej zodpovedne.Jeho oponent v diskusii, predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) je presvedčený, že prostredníctvom testovania a záujmu ľudí o testovanie sa podarí nielen limitovať šírenie vírusu, ale odvrátiť aj kolaps zdravotníckeho systému a úplný lockdown krajiny s nevyčísliteľnými ekonomickými škodami. „Som veľmi milo prekvapený, ako všetci k tomu pristúpili a dokázali sme, akí vieme byť ako Slováci kreatívni,“ povedal, reagujúc aj na problémy, ktoré museli samosprávy riešiť pri zabezpečení testovania. Za kritikou predstaviteľov samospráv vidí v niektorých prípadoch obyčajné politikárčenie. „Jasné, že najmä tí, ktorí sú z tábora Smeru a Hlasu potrebovali kritizovať,“ uviedol.Šutaj Eštok mu v reakcii pripomenul, že jedným z najväčších kritikov prípravy akcie zo strany štátu bol člen koaličnej strany, podpredseda Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Testovanie malo podľa neho len zakryť to, že vláda počas leta neurobila nič pre zodpovednú prípravu na druhú vlnu pandémie a že celkovo nemá plán v boji s ochorením COVID-19.Kremský to odmieta, upozornil, že plán sa vyvíja podľa okolností, ktoré sa turbulentne v súčasnosti vyvíjajú a ktoré nútia štáty modifikovať opatrenia.Pripustil, že Slovensku stále hrozí lockdown, ak sa ľudia nebudú správať zodpovedne. "V regiónoch s naozaj nízkou pozitivitou testov by však opatrne mohlo prichádzať k uvoľneniu opatrení, ako istá odmena za zodpovedné správanie," dodal.