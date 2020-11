Druhé kolo celoplošného testovania v Bratislave nie je potrebné, starostka Čahojová hovorí o hazarde s dôverou ľudí

Otázka zatvorených prevádzok

Otestovali jasle aj seniorcentrum

1.11.2020 - Druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 v hlavnom meste nie je potrebné, myslí si starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová."Organizovať druhé kolo celoplošného testovania na budúci víkend by nebolo v prípade Bratislavy ničím iným ako hazardovaním s dôverou mnohých ľudí, najmä tých ochotných pomáhať a zdravotníkov," upozorňuje starostka. Podľa nej dáta za prvý deň testovania ukázali, že druhé kolo testovania v hlavnom meste nie je potrebné.„Záujem o testovanie bol Karlovej Vsi počas soboty obrovský, prišlo sa otestovať 15 800 osôb a len 40 z nich bolo pozitívnych. Potvrdilo sa, že obyvatelia Bratislavy sa správajú zodpovedne,“ uviedla starostka. V hlavnom meste počas soboty otestovali dokopy 230 670 ľudí.Kombinácia vysokého sobotného záujmu o testovanie s nízkym počtom osôb, ktoré boli pozitívne diagnostikované na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, nastoľujú podľa starostky Karlovej Vsi otázku, či má význam držať mnohé prevádzky v bratislavskom regióne zatvorené.„Bude veľmi ťažké ľuďom dôveryhodne vysvetľovať, prečo majú byť zatvorené cukrárne, kaviarne, reštaurácie či fitnesscentrá,“ myslí si Čahojová.Karlova Ves upozorňuje aj na to, že sa v Bratislave vyskytovali prípady zdravotníkov, ktorí ponúkli štátu svoju pomoc ešte pred testovaním, no nikto sa im neozval z armády ani zo zdravotníctva."Samosprávy boli preto nútené zháňať ochotných zdravotníkov na poslednú chvíľu. Je otázne, kto a akým spôsobom im vyplatí štátom sľúbenú odmenu," uzavrela starostka.Nízke počty pozitívne testovaných udávajú aj ostatné bratislavské mestské časti. V Dúbravke počas soboty otestovali 15 041 ľudí, pozitívnych bolo 30 z nich.V Starom Meste testovali aj klientov a zamestnancov Seniorcentra, všetkých 196 testov bolo negatívnych. "Pokojní môžu byť aj rodičia detí, ktoré navštevujú oboje staromestské jasle. Negatívne výsledky testov od soboty nosia pri sebe tiež všetky ošetrovateľky," uviedlo Staré Mesto.V Pezinku počas soboty otestovali 11 293 ľudí, pozitívnych je 0,62 percenta. "Otestovaní sú aj všetci klienti a zamestnanci DSS Pezinok, ZOS Pezinok, Nocľáharne a tiež ľudia bez domova. Všetci negatívny," uviedlo mesto na sociálnej sieti.