Vlhová: Bolo ťažké udržať nervy na štarte

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebodovala v nedeľnom super-G Svetového pohára vo Val di Fassa, keď obsadila až 32. miesto. V talianskom stredisku zaostala o 2,66 sekundy za víťaznou domácou pretekárkou Federicou Brignoneovou. Druhá skončila s odstupom 59 stotín Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorá zvýšila svoj náskok čele celkového poradia SP pred Vlhovou už na 187 bodov. Zároveň v predstihu získala malý glóbus, pred záverečným superobrovským slalomom sezóny má na čele hodnotenia disciplíny nedostihnuteľný 202-bodový náskok pred Brignoneovou. Tretia bola v nedeľu ďalšia Švajčiarka Corinne Suterová (+0,72).





Tridsaťročná Brignoneová slávila 16. víťazstvo v prestížnom seriáli, z toho štvrté v super-G. "Po MS v Cortine som mala zlú fázu. V tréningoch som bola rýchla, nevedela som to však preniesť do pretekov. Bolo to pre mňa ťažké. Dnes to však vyšlo, je to pre mňa veľkolepý moment. Bola to moja jazda, nebolo mojím cieľom iba predstihnúť Laru, chcela som najmä ísť uvoľnene," citoval portál laola1.at Brignoneovú, ktorá vybojovala prvé víťazstvo v sezóne. Obhajkyňa veľkého glóbusu predtým naposledy triumfovala pred rokom v alpskej kombinácii v Crans Montane.Brignoneová predviedla so štartovým číslom 5 bezchybnú jazdu, držala si perfektnú líniu a do cieľa si priniesla náskok 83 stotín na dovtedajšiu líderku Francescu Marsagliovú. Z vedúcej pozície ju nezosadila ani Gutová-Behramiová, ktorá si opäť vybrala obľúbenú sedmičku. Už v hornej časti nemala čisté oblúky, na treťom medzičase mala stratu 75 stotín, v dolnej kĺzavej pasáži síce dokázala zrýchliť, ale domácu lyžiarku už nepredbehla. Dvadsaťdeväťročná Švajčiarka tak prišla o svoju víťaznú sériu vo SP, predtým vyhrala päť súťaží v rýchlostných disciplínach za sebou. Opäť sa však postavila na pódium, horšie ako druhá neskončila už celkovo v ôsmich pretekoch v sérii. Pred pretekmi mala na Vlhovú náskok v celkovom poradí SP 107 bodov, v nedeľu si do boja o veľký glóbus pripísala ďalších 80 bodov. "Jazdiť v tejto fáze sezóny je náročné, všetky pretekárky sa už cítime trochu unavené. Ročník sa chýli ku koncu, absolvovali sme tri súťaže v priebehu troch dní, je to vyčerpávajúce, po fyzickej i mentálnej stránke. Cítila som sa unavená, bojovala som celú jazdu s 'tajmingom'," povedala Gutová-Behramiová.

Ťažký pád mala Nórka Kajsa Vickhoff Lieová, ktorá v jednej z bránok stratila kontrolu nad lyžami, pretočilo ju, urobila niekoľko kotrmelcov a skončila v neprirodzenej pozícii v ochranných sieťach. Jej krik neveštil nič dobré. Napokon ju so zraneniami musel previezť do nemocnice vrtuľník. Podľa ORF mali lekári podozrenie na zlomeninu píšťaly a ihlice. Po polhodinovom prerušení vyrazila na trať Francúzka Tessa Worleyová, po pauze však nebola v pohode a v cieli mala stratu 1,49 s. Hneď za ňou vyštartovala Vlhová s číslom 15, no ani jej neprospelo dlhé čakanie. Po prvej vlne mala problém s líniou, po ďalšom skoku sa iba tesne zmestila do brány. Na druhom medzičase strácala na Brignoneovú 1,46 s, jej odstup postupne narástol až na 2,66 s a zaradila sa na poslednú klasifikovanú 14. pozíciu. V ďalšom priebehu ju predbehlo ešte 18 pretekárok a skončila mimo bodovanej tridsiatky. "Budem úprimná... Dnes to bolo naozaj veľmi ťažké. Nielen samotný kopec, ale hlavne udržať nervy na štarte. Bohužiaľ, urobila som chyby, ktoré ma stáli body. Sezóna pokračuje ďalej a ja sa teším na ďalší víkend doma v Jasnej," uviedla Vlhová na sociálnych sieťach.



Ďalší nepríjemný pád mala Rosina Schneebergerová s číslom 21. Rakúšanka zachytila jednu z bránok, udrela si nohu a zranená sa kĺzala po svahu až sietí, kde kričala v bolestiach. Takisto ju museli transportovať do nemocnice. Preteky sa naťahovali, jazdu Švajčiarky Jasmine Fluryovej museli dokonca stopnúť žltými vlajkami, lebo spadol jeden z pracovníkov a zostal ležať na trati. Nedeľná súťaž bola rovnako ako sobotný zjazd náhradou za zrušené podujatie z čínskeho Jen-čchingu.



Kolotoč SP žien sa presúva do Jasnej, kde je ďalší víkend na programe obrovský slalom (v sobotu 6. marca) a slalom (v nedeľu 7. marca).