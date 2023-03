Shiffrinová chce zbierať ďalšie víťazstvá. Prezradila tiež, ktorý rekord si najviac cení

Nevie, koľko víťazstiev ešte bude

Najúspešnejšia žena

Rekord ju motivuje dodnes

21.3.2023 - Hviezdna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová má za sebou sezónu plnú rekordov, v ktorej získala piaty veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní , malé glóbusy za slalom aj obrovský slalom a tri medaily z majstrovstiev sveta.Dvadsaťosemročná rodáčka z Colorada tiež vytvorila historický rekord oboch pohlaví v počte triumfov v SP a podľa jej slov plánuje pridať k súčasným 88 víťazstvám ďalšie."Nedokážem si tipnúť, koľko ich ešte bude. Niekedy mám taký pocit, že každé víťazstvo je zároveň moje posledné. Dúfam však, že to tak nebude, lebo chcem dosiahnuť ďalšie," povedala Shiffrinová po nedeľňajších záverečných pretekoch sezóny 2022/2023.Ukončila ju triumfom v obrovskom slalome v andorrskom Soldeu, ktorý bol jej 21. v tejto disciplíne a o jeden prekonala ženský rekord Švajčiarky Vreni Schneiderovej. Medzi mužmi patrí historické prvenstvo Švédovi I ngemarovi Stenmarkovi so 46 víťaznými "obrákmi".Shiffrinová nedávno pokorila Stenmarkov celkový rekord s 86 triumfami v SP a v nedeľu sa stala aj najúspešnejšou ženou v počte pódiových umiestnení. V prvej trojke skončila už 138-krát, o jeden viac ako jej slávna krajanka Lindsey Vonnová Môže tiež zaútočiť na Stenmarkov rekord oboch pohlaví so 155 pódiami, rovnako 138-krát stál na pódiu druhý najúspešnejší zjazdový lyžiar histórie Rakúšan Marcel Hirscher Mikaela Shiffrinová v uplynulej sezóne zaznamenala spolu štrnásť víťazstiev v SP, okrem šiestich v slalome a siedmich v obrovskom slalome raz triumfovala aj v super-G. Na februárových MS brala tri medaily - zlato v obrovskom slalome a striebro v slalome aj super-G.Vytvorila si tiež nový osobný rekord so ziskom 2206 bodov z 31 pretekov, o dva viac ako nazbierala v ročníku 2018/2019 v 26 podujatiach. Rekord patrí Slovinke Tine Mazeovej s 2414 bodmi v sezóne 2012/2013.Zo všetkých dosiahnutých rekordov si Shiffrinová najviac cení ten, ktorý dosiahla na ZOH 2014 v ruskom Soči. Vo veku 18 rokov sa stala najmladšou olympijskou víťazkou v slalome."Toto bol jediný rekord, ktorý som naozaj chcela prekonať a sústredila som sa naň. Stalo sa to už dávnejšie, ale motivuje ma to dodnes. Stále si pamätám, aká som bola vtedy na štarte nervózna, lebo som chcela uspieť. Odvtedy mi nešlo ani tak o rekordy, ale skôr o to, aby som mala zo seba dobrý pocit," skonštatovala Američanka.