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07. júla 2026
Turecká Ankara sa na dva dni okrem iného zmení aj na zbrojársky veľtrh NATO
Členské štáty pripravujú dohody o výrobe amerických rakiet v Európe a dopĺňaní vyčerpaných zásob zbraní. Európske štáty sa chystajú výrazne rozšíriť výrobu ...
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Európske štáty sa chystajú výrazne rozšíriť výrobu a údržbu amerických raketových systémov priamo na kontinente. Vyplýva to z dokumentov pripravovaných na utorkové Fórum obranného priemyslu NATO v Ankare, ktoré bude sprevádzať samit Aliancie. Informoval o tom portál Politico.
Stinger do Európy
Balík pripravovaných dohôd počíta so spustením európskej výroby prenosných protilietadlových raketových kompletov Stinger, štúdiou uskutočniteľnosti na rozšírenie výroby rakiet AIM-120 AMRAAM v Európe a vytvorením európskeho servisného centra pre rakety PAC-3 používané v systémoch protivzdušnej obrany Patriot.
Na projekte Stinger sa majú podieľať Nemecko, Holandsko, Spojené štáty a Výbor NATO pre podporu partnerstiev.
Vyskúšané na Ukrajine
Do programu AMRAAM sú zapojené Belgicko, Kanada, Fínsko, Nemecko, Holandsko a Nórsko. Nemecko, Holandsko, Poľsko, Švédsko a USA zároveň pripravujú dohodu o európskom servisnom centre pre rakety PAC-3 v spolupráci so spoločnosťou Lockheed Martin.
Osobitnú pozornosť vzbudzuje aj možná výroba rakiet ATACMS s doletom približne 300 kilometrov, ktoré zohrali významnú úlohu vo vojne na Ukrajine.
Rokuje sa tiež o širšej iniciatíve spoločných nákupov zbraní, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty NATO aj popredné zbrojárske firmy.
Kľúčový partner
Pripravované dohody odrážajú snahu spojencov urýchlene doplniť zásoby rakiet a protivzdušnej obrany, ktoré sa výrazne znížili v dôsledku podpory Ukrajiny aj nedávneho konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Zároveň ukazujú, že napriek rastúcemu dôrazu Európskej únie (EÚ) na podporu domáceho obranného priemyslu zostávajú americké spoločnosti kľúčovým partnerom pri prezbrojovaní Európy.
Zdroj: SITA.sk - Turecká Ankara sa na dva dni okrem iného zmení aj na zbrojársky veľtrh NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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