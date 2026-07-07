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07. júla 2026

Turecká Ankara sa na dva dni okrem iného zmení aj na zbrojársky veľtrh NATO


Tagy: ATACMS Patriot Protivzdušná obrana rakety PAC-3 Samit NATO Vojna na Ukrajine Zbrojársky priemysel

Členské štáty pripravujú dohody o výrobe amerických rakiet v Európe a dopĺňaní vyčerpaných zásob zbraní. Európske štáty sa chystajú výrazne rozšíriť výrobu ...



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gettyimages 2166649395 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Členské štáty pripravujú dohody o výrobe amerických rakiet v Európe a dopĺňaní vyčerpaných zásob zbraní.

Európske štáty sa chystajú výrazne rozšíriť výrobu a údržbu amerických raketových systémov priamo na kontinente. Vyplýva to z dokumentov pripravovaných na utorkové Fórum obranného priemyslu NATO v Ankare, ktoré bude sprevádzať samit Aliancie. Informoval o tom portál Politico.



Stinger do Európy


Balík pripravovaných dohôd počíta so spustením európskej výroby prenosných protilietadlových raketových kompletov Stinger, štúdiou uskutočniteľnosti na rozšírenie výroby rakiet AIM-120 AMRAAM v Európe a vytvorením európskeho servisného centra pre rakety PAC-3 používané v systémoch protivzdušnej obrany Patriot.


Na projekte Stinger sa majú podieľať Nemecko, Holandsko, Spojené štáty a Výbor NATO pre podporu partnerstiev.



Vyskúšané na Ukrajine


Do programu AMRAAM sú zapojené Belgicko, Kanada, Fínsko, Nemecko, Holandsko a Nórsko. Nemecko, Holandsko, Poľsko, Švédsko a USA zároveň pripravujú dohodu o európskom servisnom centre pre rakety PAC-3 v spolupráci so spoločnosťou Lockheed Martin.


Osobitnú pozornosť vzbudzuje aj možná výroba rakiet ATACMS s doletom približne 300 kilometrov, ktoré zohrali významnú úlohu vo vojne na Ukrajine.


Rokuje sa tiež o širšej iniciatíve spoločných nákupov zbraní, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty NATO aj popredné zbrojárske firmy.



Kľúčový partner


Pripravované dohody odrážajú snahu spojencov urýchlene doplniť zásoby rakiet a protivzdušnej obrany, ktoré sa výrazne znížili v dôsledku podpory Ukrajiny aj nedávneho konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.


Zároveň ukazujú, že napriek rastúcemu dôrazu Európskej únie (EÚ) na podporu domáceho obranného priemyslu zostávajú americké spoločnosti kľúčovým partnerom pri prezbrojovaní Európy.




Zdroj: SITA.sk - Turecká Ankara sa na dva dni okrem iného zmení aj na zbrojársky veľtrh NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATACMS Patriot Protivzdušná obrana rakety PAC-3 Samit NATO Vojna na Ukrajine Zbrojársky priemysel
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