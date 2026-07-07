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07. júla 2026
Pellegrini prijal hasičov a záchranárov po návrate z misie vo Venezuele, ocenil ich nasadenie aj odvahu – VIDEO
Slovenskí záchranári podľa prezidenta SR opäť potvrdili, že Slovensko dokáže podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. Prezident
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7.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí záchranári podľa prezidenta SR opäť potvrdili, že Slovensko dokáže podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.
Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci slovenských hasičov a záchranárov, ktorí sa vrátili zo záchrannej misie vo Venezuele postihnutej ničivými zemetraseniami. Príslušníci tímu MUSAR Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba pomáhali pri pátraní po nezvestných, záchrane ľudských životov aj koordinácii humanitárnej pomoci.
Prezident ocenil ich nasadenie, odvahu a profesionalitu pri zásahu v oblastiach zasiahnutých katastrofou. Podľa neho slovenskí záchranári opäť potvrdili, že Slovensko dokáže podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.
"V takejto situácii ste pôsobili ako veľvyslanci solidarity, ľudskosti, schopnosti a ochoty si navzájom pomáhať," vyhlásil Pellegrini. Zdôraznil, že misia slovenského tímu mala širší význam než len pomoc po prírodnej katastrofe. Podľa prezidenta bola pripomienkou, že aj vo svete poznačenom neistotou, napätím a konfliktmi zostáva ľudská solidarita nenahraditeľnou hodnotou.
Slovenský tím bol súčasťou medzinárodnej záchrannej operácie, ktorá podľa hlavy štátu potvrdila, že aj v najťažších chvíľach dokážu krajiny prekračovať hranice a spoločne si pomáhať pri záchrane ľudských životov. Pripomenul aj prejav solidarity voči českým kolegom, ktorým slovenskí záchranári aktívne pomohli pri presune do oblasti zasiahnutej katastrofou.
Pellegrini zároveň vyzdvihol fyzickú aj psychickú náročnosť práce v zničených oblastiach a vyjadril presvedčenie, že slovenskí záchranári svojím nasadením výrazne prispeli k dobrému menu Slovenska v zahraničí. Na záver zdôraznil, že pomoc Venezuele sa návratom slovenského tímu nekončí, keďže tisíce ľudí zostávajú odkázané na podporu humanitárnych organizácií a medzinárodného spoločenstva.
"Chcem vás ubezpečiť, že si nesmierne vážim prácu všetkých záchranných zložiek a podporím akékoľvek úsilie vytvárať vám čo najlepšie pracovné podmienky spojené s dôstojným ohodnotením," dodal prezident SR.
Devastujúce dvojité zemetrasenia vo Venezuele 24. júna si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali približne 3 000 obetí. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5, je nezvestných až 50 000 ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obytné komplexy.
Desať dní po dvoch otrasoch, ktoré prišli s odstupom len 38 sekúnd, záchranné tímy postupne ukončujú pátranie po preživších, zatiaľ čo rodiny sa stále snažia dostať z trosiek telá svojich blízkych. Kritické obdobie na záchranu obetí zvyčajne končí po 72 hodinách, hoci aj predchádzajúci týždeň sa ešte podarilo nájsť niekoľko ľudí nažive.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal hasičov a záchranárov po návrate z misie vo Venezuele, ocenil ich nasadenie aj odvahu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci slovenských hasičov a záchranárov, ktorí sa vrátili zo záchrannej misie vo Venezuele postihnutej ničivými zemetraseniami. Príslušníci tímu MUSAR Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba pomáhali pri pátraní po nezvestných, záchrane ľudských životov aj koordinácii humanitárnej pomoci.
Prezident ocenil ich nasadenie, odvahu a profesionalitu pri zásahu v oblastiach zasiahnutých katastrofou. Podľa neho slovenskí záchranári opäť potvrdili, že Slovensko dokáže podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.
Viac než len pomoc po prírodnej katastrofe
"V takejto situácii ste pôsobili ako veľvyslanci solidarity, ľudskosti, schopnosti a ochoty si navzájom pomáhať," vyhlásil Pellegrini. Zdôraznil, že misia slovenského tímu mala širší význam než len pomoc po prírodnej katastrofe. Podľa prezidenta bola pripomienkou, že aj vo svete poznačenom neistotou, napätím a konfliktmi zostáva ľudská solidarita nenahraditeľnou hodnotou.
Slovenský tím bol súčasťou medzinárodnej záchrannej operácie, ktorá podľa hlavy štátu potvrdila, že aj v najťažších chvíľach dokážu krajiny prekračovať hranice a spoločne si pomáhať pri záchrane ľudských životov. Pripomenul aj prejav solidarity voči českým kolegom, ktorým slovenskí záchranári aktívne pomohli pri presune do oblasti zasiahnutej katastrofou.
Fyzická aj psychická náročnosť práce
Pellegrini zároveň vyzdvihol fyzickú aj psychickú náročnosť práce v zničených oblastiach a vyjadril presvedčenie, že slovenskí záchranári svojím nasadením výrazne prispeli k dobrému menu Slovenska v zahraničí. Na záver zdôraznil, že pomoc Venezuele sa návratom slovenského tímu nekončí, keďže tisíce ľudí zostávajú odkázané na podporu humanitárnych organizácií a medzinárodného spoločenstva.
"Chcem vás ubezpečiť, že si nesmierne vážim prácu všetkých záchranných zložiek a podporím akékoľvek úsilie vytvárať vám čo najlepšie pracovné podmienky spojené s dôstojným ohodnotením," dodal prezident SR.
Devastujúce dvojité zemetrasenia vo Venezuele 24. júna si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali približne 3 000 obetí. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5, je nezvestných až 50 000 ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obytné komplexy.
Desať dní po dvoch otrasoch, ktoré prišli s odstupom len 38 sekúnd, záchranné tímy postupne ukončujú pátranie po preživších, zatiaľ čo rodiny sa stále snažia dostať z trosiek telá svojich blízkych. Kritické obdobie na záchranu obetí zvyčajne končí po 72 hodinách, hoci aj predchádzajúci týždeň sa ešte podarilo nájsť niekoľko ľudí nažive.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal hasičov a záchranárov po návrate z misie vo Venezuele, ocenil ich nasadenie aj odvahu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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