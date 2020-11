Turnaj majstrov: Djokovič zdolal Zvereva, postúpil do semifinále

Srbský tenista Novak Djokovič skompletizoval zoznam semifinalistov dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. Miestenku medzi elitným kvartetom si zabezpečil vďaka víťazstvu nad piatym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 7:6 (4). Najvyššie nasadený hráč nastúpi v sobotu v semifinále proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.



Djokovič v priamom súboji o postup ani raz nestratil svoje podanie, v konečnej tabuľke skupiny Tokio 1970 obsadil druhé miesto za jej víťazom Daniilom Medvedevom. Rus si v semifinále skríži rakety so Španielom Rafaelom Nadalom. Zverev skončil v skupine na treťom mieste.

Sedemnásťnásobný grandslamový šampión odštartoval zápas vo veľkom štýle, v úvodných troch gemoch stratil iba tri loptičky a vybudoval si náskok 3:0. Zverev sa postupne dostával do tempa, set mohol zdramatizovať za stavu 2:4 v siedmom geme, keď sa dostal k dvom brejkbalom, ktoré však nevyužil. Nemec dokázal súpera rozbehať, lenže Djokovič sa vedel presne mierenými údermi vyhrabať aj z ťažkých pozícií a vyrovnané výmeny získaval vo svoj prospech. V deviatej hre premenil hneď prvý setbal. V druhom sete Zverev pokračoval v nevyrovnanej hre, v piatom geme dokázal urobiť dve dvojchyby za sebou a vyhodil volej za čiaru, hneď vzápätí však trafil podanie do bekhendu a predviedol skvelý víťazný forhendový volej na ľavú stranu. Pri svojich podaniach bol však stále suverénnejší, zaskvel sa 12 esami. Súperi v druhom sete ani raz nestratili svoj servis, musel tak rozhodnúť tajbrejk, v ktorom Srb premenil hneď svoj prvý mečbal.



Djokovič tak stále živí šancu na zisk šiesteho titulu na turnaji majstrov, čím by vyrovnal rekord tentoraz absentujúceho Rogera Federera zo Švajčiarska. "Cítil som sa výborne. V prvom sete som mal niekoľko šancí na brejk, v dôležitých momentoch mi veľmi pomohlo kvalitné podanie. V porovnaní so súbojom s Medvedevom som tentoraz dokázal v správnom čase vytasiť ten správny úder. Pred Sašom mám obrovský rešpekt, je skvelý hráč, ťažko sa returnuje jeho prvé podanie s rýchlosťou 220 km/h. Väčšinu zápasu nikto nedominoval, bol to vyrovnaný duel," povedal v prvom pozápasovom rozhovore.

Dvadsaťtriročný Zverev doplatil na nevydarený úvod prvého setu. "Veľmi zle som začal. Keď prehráte prvé tri gemy, potom sa len veľmi ťažko dostávate späť do zápasu. Ak si ich však odmyslíme, bol to z mojej strany dobrý výkon, odohral som kvalitný duel, v ktorom som mal svoje šance. Celkovo som s tohtoročnou sezónou spokojný, vlastne by sa dal z nej natočiť celkom kvalitný film," citovala ho agentúra DPA.

Medvedev vstúpil do duelu so Schwartzmanom svižne. V prvom sete dvakrát brejkol Argentínčana, pripísal si v ňom 17 víťazných úderov oproti piatim súpera. Schwartzman v druhom sete vytrvalo útočil forhendom, no Rus výborne returnoval a dokázal vybehať veľké množstvo loptičiek. Za stavu 2:1 zobral súperovi servis, následne brejk v maratónskom piatom geme potvrdil a vedenie si už nenechal vziať. Set ukončil čistou hrou. "Výborne som hral aj v predchádzajúcich dvoch zápasoch, pre moje sebavedomie je fajn, že som zostal nezdolaný. Chcel som vyhrať a veľmi ma teší, že sa mi to podarilo. Veľmi dobre som podával, pomáhalo mi to počas celého duelu," citovala Rusa agentúra TASS.

Schwartzman sa s premiérovou účasťou na turnaji majstrov rozlúčil po troch prehrách: "Som však hrdý, lebo v tomto roku som dosiahol viacero skvelých vecí. Zároveň cítim, že sa stále musím zlepšovať, pretože na toto podujatie sa chcem ešte vrátiť."

turnaj majstrov - skupina Tokio 1970:





Novak Djokovič (Srb.-1) - Alexander Zverev (Nem.-5) 6:3, 7:6 (4)



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 6:3, 6:3



konečná tabuľka:

1. Medvedev 3 3 0 6:0 3*

2. Djokovič 3 2 1 4:2 2*

------------------------------

3. Zverev 3 1 2 2:5 1

4. Schwartzman 3 0 3 1:6 0

*-postup do semifinále