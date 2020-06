Twenty One Pilots, The Lumineers a LP sú ďalšími hviezdami Colours of Ostrava 2021

“Som rada, že sa nám tak skoro podarilo splniť, čo sme sľúbili fanúšikom pri presune festivalu - dohodnúť účasť hlavných hviezd aj na ďalší rok. Samozrejme do programu pribudnú ďalšie desiatky kapiel a hudobníkov - či už oznámených na tento rok alebo aj tých, ktorých sme ohlásiť ani nestihli. Fanúšikovia sa majú teda na čo tešiť - možno aj na nejaké prekvapenie,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Americká kapela Twenty One Pilots patrí k najväčším menám súčasnej svetovej hudobnej scény. Miliardy prehratí piesní na YouTube alebo Spotify, bleskom vypredané najväčšie koncertné haly, cena Grammy, nominácie na Brit Awards, ale predovšetkým neuveriteľné, strhujúce vystúpenia. To všetko patrí k Twenty One Pilots, ktorí pochádzajú z amerického Ohia a tvorí ich spevák a multiinštrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun. Pomenovali sa po tragickom príbehu z drámy Arthura Millera - All My Sons, kde ľudskou vinou zahynulo dvadsaťjeden pilotov. Twenty One Pilots s prirodzenou originalitou a neuveriteľnou rýchlosťou striedajú elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk alebo hymnické klavírne balady.

Americkí The Lumineers píšu piesne s chytľavými melódiami a silnými textami. Pripomínajú, o čom pesničkárstvo vždy bolo - o dôveryhodnom rozprávaní príbehov. S chytľavým hitom Ho Hey v roku 2012 dobyli svet, prepadli mu rádia, letné žúry, reklama aj televízne seriály. Spevák a gitarista Wesley Schultz, bubeník Jeremiah Fraites a donedávna violončelistka Neyla Pekarek, ktorú vystriedala huslistka Lauren Jacobson, právom získali nominácie na Grammy, ich veľký fanúšik Barack Obama ich dvakrát pozval do Bieleho domu a U2 alebo Tomu Pettymu otvárali koncerty. Nadšene bola taktiež prijatá skladba The Hanging Tree zložená pre film Hunger Games.

Impozantný hlas, obrovská charizma, bezprostredná komunikácia s fanúšikmi, nezabudnuteľný koncert a pre viacerých vrchol toho ročníku… taký dojem zanechala americká speváčka LP pred troma rokmi po svojom festivalovom vystúpení na Colours of Ostrava. Laura Pergolizzi alias LP sa budúci rok do Dolních Vítkovic vráti bohatšia o nový album a s postavením jednej z najväčších hviezd súčasnej hudobnej scény. Zostáva nezameniteľná, stále z nej vyžaruje odhodlanie a schopnosť naplniť svoje piesne správnou dávkou drámy a melodickosti. Naďalej trvá na jednoduchom recepte - príťažlivej zmesi popu, rocku, americany a folku, postavenej na priezračnom a hutnom gitarovom zvuku a kúzelnom zvuku svojho ukulele.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 14. do 17. júla 2021 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. K už skôr ohláseným menám patria The Killers (USA), Martin Garrix (Holandsko), Youssou N'Dour (Senegal), Wardruna (Nórsko), Tones and I (Austrália), Dubioza Kolektiv (Bosna a Hercegovina), Meduza (Taliansko), Bakermat (Holandsko), Fatoumata Diawara (Mali), The Hatters (Rusko), Marina Satti & Fonés (Grécko/Sudán), Roosevelt Collier (USA), Sons of the East (Austrália), Ivan & The Parazol (Maďarsko) a ďalší. Nebude chýbať medzinárodné fórum Meltingpot a tradične bohatý sprievodný program - divadlá, workshopy, filmy či výtvarné inštalácie. Celkovo by sa v areáli Dolních Vítkovic malo uskutočniť cez 450 programových bodov na 24 vonkajších aj krytých scénach.

Zakúpené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platia automaticky aj na budúci rok. Zároveň sú už vo festivalovom e-shope k zakúpeniu štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2021. V súčasnej dobe môžu fanúšikovia na sociálnych sieťach sledovať Colours TV s koncertami, živými reláciami a materiálmi z archívu. Fórum Meltingpot prináša zaujímavé online rozhovory s rôznymi osobnosťami.

Viac informácií na www.colours.cz