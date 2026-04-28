Utorok 28.4.2026
Meniny má Jarmila
28. apríla 2026
ÚBOK zasahuje na strednom Slovensku pre podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti
28.4.2026 (SITA.sk) - V rámci trestného konania zaisťujú príslušníci ÚBOK dôkazy a vykonávajú nevyhnutné procesné úkony, na ktoré budú nadväzovať ďalšie zákonné postupy voči konkrétnym osobám a subjektom.
V súvislosti s podozrením zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti týkajúcej sa finančných prostriedkov Európskej únie vykonávajú príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) na strednom Slovensku od skorých ranných hodín policajnú akciu s krycím názvom „Cesty“.
Ako Policajný zbor ďalej informoval na sociálnej sieti, v rámci trestného konania zaisťujú príslušníci ÚBOK dôkazy a vykonávajú nevyhnutné procesné úkony, na ktoré budú nadväzovať ďalšie zákonné postupy voči konkrétnym osobám a subjektom.
„Predbežne vyčíslená škoda presahuje jeden milión eur,“ uviedla polícia. Doplnila, že bližšie informácie poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zasahuje na strednom Slovensku pre podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
