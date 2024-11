Ukrajinci mali britskými raketami Storm Shadow zabiť 500 Severokórejčanov a ruského generála

Zasiahnutý bunker v obci Marino

Ukrajinci použili Storm Shadow prvýkrát

24.11.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský úder britskými raketami Storm Shadow v ruskej Kurskej oblasti údajne zabil vysokopostaveného ruského generála a 500 severokórejských vojakov. Útok sa vraj odohral začiatkom tohto týždňa a zomrel pri ňom ruský generálporučík Valerij Solodčuk a ďalších 18 ruských dôstojníkov. Podľa skorších správ zranenie utrpel aj severokórejský generál. Píše o tom britský portál Daily Mail.Rakety Storm Shadow údajne zasiahli bunker v obci Marino. „Ak je to pravda, tieto straty môžu vysvetľovať Putinovu zúrivú reakciu – odpálenie novej hypersonickej rakety Orešnik na Dnipro a jeho verejné chválenie sa, že má novú super zbraň, ktorá je pre Západ nezastaviteľná," uviedol Daily Mail. Dodáva, že správu o zabití 500 severokórejských vojakov priniesol americký portál Global Defense Corp. Nepotvrdili ju však nezávislé zdroje.Britské rakety Storm Shadow sú schopné vyhnúť sa protivzdušnej obrane, dosahujú rýchlosť zhruba tisíc kilometrov za hodinu a pri zásahu cieľa ho najprv penetrujú a až potom exploduje hlavica. Rakety Storm Shadow už Ukrajina určitý čas používa na svojom vlastnom území, ale zdá sa, že Kyjev teraz dostal povolenie použiť tieto zbrane na útoky na ruské územie, konštatuje britský portál.Americká nezisková organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) konštatovala, že ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok potvrdil, že ukrajinské sily zaútočili na veliteľské stanovište ruskej severnej skupiny síl v Kurskej oblasti a zabili a zranili bezpečnostných pracovníkov, ale útok podľa neho nezranil veliteľov.Informovaný zdroj z ruského prostredia v ten istý deň povedal, že ukrajinský útok zabil 18 ruských vojakov a zranil 33 príslušníkov vrátane troch severokórejských vojakov. Zdroj dodal, že v čase úderu bol na veliteľstve prvý zástupca veliteľa Leningradského vojenského okruhu generálporučík Valerij Solodčuk. ISW poznamenal, že informácie zdroja nedokáže potvrdiť.Tlačová agentúra The Associated Press vo štvrtok uviedla, že podľa nepotvrdených stredajších správ Ukrajina prvýkrát na ruské územie vypálila rakety Storm Shadow. Ani britskí ani ukrajinskí predstavitelia tieto správy nepotvrdili.