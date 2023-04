Ukrajinská vláda zakázala svojim športovcom súťažiť na podujatiach, kde budú aj Rusi a Bielorusi

Podľa MOV to ublíži len Ukrajincom

Ukrajinský športovec to kritizuje

Za návrat neutrálnych športovcov

15.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská vláda oficiálne zakázala svojim športovcom aj národným výberom súťažiť na medzinárodných podujatiach s účasťou Rusov alebo Bielorusov. Dekrét rezortu mládeže a športu sleduje odpor voči snahe Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o začlenenie športovcov z Ruska a Bieloruska do medzinárodných súťaží ako neutrálnych bez národných symbolov.Uvedené môže vytvoriť nátlak na organizátorov podujatí, ktorí si budú musieť vybrať medzi tým, či umožnia štart Rusom a Bielorusom a tým spôsobia bojkot Ukrajincov.Ukrajina už v marci avizovala, že bude hľadať cestu, ako zablokovať svojim športovcom možnosť súťažiť proti Rusom či Bielorusom. Podľa MOV taký krok môže ublížiť iba ukrajinskej strane.MOV najnovší dekrét ukrajinskej vlády nekomentoval. Spomenutý dekrét spomína iba oficiálne výpravy ukrajinských tímov. Nie je jasné, či môže ovplyvniť napríklad tenistov a tenistky na okruhu ATP resp. WTA, ich súčasťou sú aj Rusi a Bielorusi.Skeletonista Vladyslav Heraskevyč vyjadril kritiku na spomenuté vyhlásenie."Ak ukrajinskí zástupcovia budú chýbať na takých podujatiach, bude to znamenať kompletný odchod z medzinárodnej športovej platformy a umožníme tým Rusku a Bielorusku, aby propagovali svoje príbehy a propagandu. Bude to 'biela vlajka' od ukrajinskej športovej komunity," napísal na twitteri.MOV vlani, po vypuknutí vojny na území Ukrajiny, ktorú rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov, odporučila medzinárodným federáciám, aby z bezpečnostných dôvodov neumožnili účasť Rusov a Bielorusov na podujatiach.Teraz je však zástancom ich návratu ako neutrálnych športovcov, pričom argumentuje, že plošný zákaz je diskriminačný. Podľa MOV by naďalej nemali mať povolenú účasť na medzinárodných podujatiach osoby napojené bezpečnostné a silové zložky.Medzinárodné federácie síce nemajú povinnosť riadiť sa odporúčaniami MOV, niektoré si ich však už vzali k srdcu a avizovali návrat Rusov a Bielorusov na medzinárodné súťaže. Iné sa s postojom MOV nestotožnili a naďalej nepripúšťajú športovcov z oboch krajín na svojich akciách.MOV stále nevydala záväzné stanovisko v súvislosti s možnou účasťou Rusov a Bielorusov pod piatimi kruhmi v Paríži 2024.