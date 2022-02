USA a NATO odmietli kľúčové bezpečnostné požiadavky Ruska, ale Putin je pripravený rokovať

Budovanie dôvery

Diplomatické riešenie krízy

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko je pripravené rokovať so Spojenými štátmi a NATO o limitoch pre rozmiestnenia rakiet a transparentnosti v bezpečnostných otázkach. Vyhlásil to v utorok ruský prezident Vladimir Putin Po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom zopakoval, že USA a NATO odmietli kľúčové bezpečnostné požiadavky Ruska. Na druhej strane sa dohodli, že budú rokovať o rôznych bezpečnostných opatreniach, ktoré Rusko navrhlo už skôr.Rusko je pripravené zapojiť sa do rokovaní o limitoch pre rozmiestnenie rakiet stredného doletu v Európe, zabezpečení transparentnosti v otázke vojenských cvičení a ďalších opatreniach na budovanie dôvery, uviedol ruský prezident.Putin pritom zdôraznil pritom, že je potrebné, aby Západ venoval pozornosť hlavným bezpečnostným požiadavkám Ruska.Moskva od Západu požaduje garancie, že NATO neprijme za svojho člena Ukrajinu ani ďalšie postsovietske krajiny.Ďalej chce, aby aliancia zastavila rozmiestňovanie svojich zbraní na Ukrajine a z východnej Európy stiahla svojich vojakov. Spojené štáty a NATO tieto požiadavky dôrazne odmietajú. Putinovo vyhlásenie prišlo po tom, ako ruské ministerstvo obrany oznámilo, že začalo sťahovať niektoré svoje vojenské jednotky od hraníc s Ukrajinou.Scholz to označil za „dobrý signál“ a dodal, že dúfa, že „ďalšie budú nasledovať“. Ani zďaleka pritom podľa neho ešte nevyčerpali diplomatické možnosti na riešenie situácie.