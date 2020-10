Ústavný súd: Vládou vyhlásený núdzový stav je v súlade s ústavou

Uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu od 1. októbra je v súlade s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR.

"Ústavný súd po posúdení veci akceptoval dôvod vyhlásenia núdzového stavu a potvrdil, že je vyhlásený pre celé územie Slovenskej republiky. Ústavný súd konštatoval, že vláda nevyhlásila núdzový stav bez toho, aby mala základný racionálny oporný bod pre naplnenie podmienok podľa článku 5 odsek 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu, a nevyhlásila ho na základe iných dôvodov, než dovoľuje toto ustanovenie," uviedol pre novinárov predseda ÚS Ivan Fiačan. Vláda tiež podľa súdu splnila formálne podmienky.



Vyhlásenie núdzového stavu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov, ako aj Generálna prokuratúra (GP) SR. Podľa opozície vládne uznesenie bolo v rozpore s ústavným zákonom, a to pre absenciu podmienky vzniku a bezprostrednej hrozby ohrozenia života a zdravia osôb. Argumentovali aj nepresnosťou a nejasnosťou uznesenia kabinetu. Okrem toho napadli aj nadväzujúce opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri ohrození verejného zdravia. ÚS odmietol prieskum opatrení ÚVZ pre nedostatok právomocí. GP SR namietala aj súvisiace vládne nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie.



"Ústavný súd SR na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že napadnuté uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu a nariadenie vlády sú v súlade s referenčnými článkami ústavy a ústavného zákona o bezpečnosti štátu," konštatoval Fiačan.



Núdzový stav platí na Slovensku od 1. októbra, zatiaľ na 45 dní. Vláda ho vyhlásila v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou ochorenia COVID-19.



Smer-SD rešpektuje rozhodnutie ÚS o núdzovom stave, J. Šeliga rozhodnutie uvítal



Opozičná strana Smer-SD rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o tom, že núdzový stav bol na Slovensku vyhlásený v súlade s Ústavou SR. Počkať chce aj na odôvodnenie rozsudku. Informoval o tom hovorca strany Ján Mažgút. Rozhodnutie súdu uvítal podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa jeho slov tak zmietol zo stola návrh, ktorým Smer-SD spochybňoval legitimitu a potrebu núdzového stavu, čo v súčasnej situácii pre pandémiu nového koronavírusu označil za hrubo populistické.



Smer-SD zdôraznil, že rozhodnutie ÚS rešpektuje v plnej miere. "Počkáme si na odôvodnenie tohto rozhodnutia, najmä v súvislosti s drakonickými trestami, ktoré hrozia páchateľom trestných činov počas krízovej situácie," doplnil hovorca.



Šeliga zdôraznil, že poslanci majú právo požiadať ÚS o preskúmanie rozhodnutia vlády. "No poslanec Fico a ďalší poslanci informovali o vyhlásení núdzového stavu tak, ako keby tu chcel niekto zavádzať policajný štát. Takéto správanie a strašenie ľudí to je v čase, keď 30 percent občanov neverí v COVID-19, skutočne hrubo popolustické," podotkol.



