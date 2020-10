Na Orave a v Bardejove otestovali 50.430 ľudí, infekčných bolo 1860

Na Orave a v okrese Bardejov otestovali v sobotu do 17.00 h 50.430 ľudí, z nich bolo infekčných 1860. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sobotňajšej tlačovej konferencii. Druhý deň pilotného testovania označil za úspešnejší. Celkovo sa od piatka (23. 10.) vykonalo 112.335 testov, infekčných je 4085 ľudí.





Doterajšia účasť na pilotnom testovaní prekročila podľa premiéra účasť počas parlamentných volieb na Slovensku. "Chcem povzbudiť Oravcov, poďme do toho a prekonajme výrazným spôsobom rekord, ktorý už dnes vyrábame. Oravci a ľudia v Bardejove, buďte vzorom pre celé Slovensko. Ukážte, že sa to dá a dokážeme byť všetci zodpovední," povedal Matovič.Ozbrojené sily (OS) SR zatiaľ nezaznamenali pri testovaní ani jeden bezpečnostný incident. "Keď som sa rozprával s náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom, nezaznamenali nič, čo by akýmkoľvek spôsobom narúšalo bezpečné testovanie. Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa podieľate na tejto najväčšej logistickej operácii, akú kedy Slovensko zorganizovalo," podotkol predseda vlády.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podľa vlastných slov navštívil viacero miest a obcí v testovaných okresoch i mnohé odborné miesta. "Musím povedať, že jedno mali spoločné. Bolo vidieť snahu, spolupatričnosť a spoluprácu," skonštatoval Mikulec. Obyvatelia boli podľa neho pokojní a testovanie neberú na ľahkú váhu. Vyzdvihol tiež ich zomknutosť.