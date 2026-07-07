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07. júla 2026

V jazere na Zlatých Pieskoch našli telo 20-ročného muža, polícia vyzýva verejnosť na opatrnosť pri vode


Tagy: nález tela Policajti

Presné príčiny ako aj okolnosti smrti osoby určí až zdravotno-bezpečnostná pitva, doplnili policajti. V areáli vodnej plochy Zlaté Piesky v Bratislave našli v utorok popoludní telo 20-ročného muža z ...



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7.7.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny ako aj okolnosti smrti osoby určí až zdravotno-bezpečnostná pitva, doplnili policajti.


V areáli vodnej plochy Zlaté Piesky v Bratislave našli v utorok popoludní telo 20-ročného muža z Kirgizskej republiky bez známok života. Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, oznámenie o náleze prijali o 13:43 a na miesto boli vyslaní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

Po príchode na miesto policajti oznámenie potvrdili. Telo mladého muža sa nachádzalo pod vodnou hladinou. “Presné príčiny ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ skonštatovali policajti.

Zároveň opätovne apelovali na návštevníkov kúpalísk a vodných plôch, aby boli pri pobyte pri vode opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a pred vstupom do vody nekonzumovali nadmerné množstvo alkoholu.


Zdroj: SITA.sk - V jazere na Zlatých Pieskoch našli telo 20-ročného muža, polícia vyzýva verejnosť na opatrnosť pri vode © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nález tela Policajti
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