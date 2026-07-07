Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oliver
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. júla 2026

Maďarská vláda odstavila vysielanie verejnoprávnych médií, sľubuje ich nezávislosť


Tagy: Maďarská vláda maďarské médiá Propaganda Verejnoprávne médiá

Kabinet Pétera Magyara tvrdí, že ide o koniec dlhoročnej propagandy z éry Viktora Orbána a začiatok reformy verejnoprávnych médií. Dve maďarské verejnoprávne médiá, ktoré boli dlhodobo považované ...



Zdieľať
hungary_politics_88597 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Kabinet Pétera Magyara tvrdí, že ide o koniec dlhoročnej propagandy z éry Viktora Orbána a začiatok reformy verejnoprávnych médií.


Dve maďarské verejnoprávne médiá, ktoré boli dlhodobo považované za oporu bývalého premiéra Viktora Orbána, v utorok prerušili vysielanie.

Nová vláda premiéra Pétera Magyara tento krok označila za začiatok reformy, ktorá má obnoviť nezávislosť verejnoprávnych médií.

„Je to historický deň. Dnes sa končí vysielanie propagandy vo verejnoprávnych médiách,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti Facebook.

Namiesto správ hudba


Rozhlasová stanica Kossuth Rádió prestala vysielať spravodajstvo a namiesto neho zaradila program s dielami skladateľa Bélu Bartóka.

Televízna stanica M1 prerušila vysielanie a na obrazovke sa objavil odkaz, že verejnoprávne médiá nemajú klamať a prechádzajú reformou.

Internetové stránky M1 aj Kossuth Rádió boli dočasne nedostupné. Štátna mediálna spoločnosť MTVA oznámila, že M1 večer obnoví vysielanie, zatiaľ však bez spravodajských relácií.

Upratovanie po Orbánovi


Magyarova strana Tisza získala v aprílových parlamentných voľbách ústavnú väčšinu so sľubom zásadnej zmeny pomerov po šestnástich rokoch vlády Viktora Orbána.

Nová vláda už avizovala reformy nielen vo verejnoprávnych médiách, ale aj zmeny v súkromných mediálnych domoch spájaných s podnikateľmi blízkymi bývalému premiérovi.


Zdroj: SITA.sk - Maďarská vláda odstavila vysielanie verejnoprávnych médií, sľubuje ich nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda maďarské médiá Propaganda Verejnoprávne médiá
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V jazere na Zlatých Pieskoch našli telo 20-ročného muža, polícia vyzýva verejnosť na opatrnosť pri vode
<< predchádzajúci článok
Pri nehode autobusu na predmestí Lisabonu zahynuli dve ženy, ďalších 20 ľudí sa zranilo

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 