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07. júla 2026
Maďarská vláda odstavila vysielanie verejnoprávnych médií, sľubuje ich nezávislosť
Kabinet Pétera Magyara tvrdí, že ide o koniec dlhoročnej propagandy z éry Viktora Orbána a začiatok reformy verejnoprávnych médií. Dve maďarské verejnoprávne médiá, ktoré boli dlhodobo považované ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Kabinet Pétera Magyara tvrdí, že ide o koniec dlhoročnej propagandy z éry Viktora Orbána a začiatok reformy verejnoprávnych médií.
Dve maďarské verejnoprávne médiá, ktoré boli dlhodobo považované za oporu bývalého premiéra Viktora Orbána, v utorok prerušili vysielanie.
Nová vláda premiéra Pétera Magyara tento krok označila za začiatok reformy, ktorá má obnoviť nezávislosť verejnoprávnych médií.
„Je to historický deň. Dnes sa končí vysielanie propagandy vo verejnoprávnych médiách,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti Facebook.
Rozhlasová stanica Kossuth Rádió prestala vysielať spravodajstvo a namiesto neho zaradila program s dielami skladateľa Bélu Bartóka.
Televízna stanica M1 prerušila vysielanie a na obrazovke sa objavil odkaz, že verejnoprávne médiá nemajú klamať a prechádzajú reformou.
Internetové stránky M1 aj Kossuth Rádió boli dočasne nedostupné. Štátna mediálna spoločnosť MTVA oznámila, že M1 večer obnoví vysielanie, zatiaľ však bez spravodajských relácií.
Magyarova strana Tisza získala v aprílových parlamentných voľbách ústavnú väčšinu so sľubom zásadnej zmeny pomerov po šestnástich rokoch vlády Viktora Orbána.
Nová vláda už avizovala reformy nielen vo verejnoprávnych médiách, ale aj zmeny v súkromných mediálnych domoch spájaných s podnikateľmi blízkymi bývalému premiérovi.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská vláda odstavila vysielanie verejnoprávnych médií, sľubuje ich nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve maďarské verejnoprávne médiá, ktoré boli dlhodobo považované za oporu bývalého premiéra Viktora Orbána, v utorok prerušili vysielanie.
Nová vláda premiéra Pétera Magyara tento krok označila za začiatok reformy, ktorá má obnoviť nezávislosť verejnoprávnych médií.
„Je to historický deň. Dnes sa končí vysielanie propagandy vo verejnoprávnych médiách,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti Facebook.
Namiesto správ hudba
Rozhlasová stanica Kossuth Rádió prestala vysielať spravodajstvo a namiesto neho zaradila program s dielami skladateľa Bélu Bartóka.
Televízna stanica M1 prerušila vysielanie a na obrazovke sa objavil odkaz, že verejnoprávne médiá nemajú klamať a prechádzajú reformou.
Internetové stránky M1 aj Kossuth Rádió boli dočasne nedostupné. Štátna mediálna spoločnosť MTVA oznámila, že M1 večer obnoví vysielanie, zatiaľ však bez spravodajských relácií.
Upratovanie po Orbánovi
Magyarova strana Tisza získala v aprílových parlamentných voľbách ústavnú väčšinu so sľubom zásadnej zmeny pomerov po šestnástich rokoch vlády Viktora Orbána.
Nová vláda už avizovala reformy nielen vo verejnoprávnych médiách, ale aj zmeny v súkromných mediálnych domoch spájaných s podnikateľmi blízkymi bývalému premiérovi.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská vláda odstavila vysielanie verejnoprávnych médií, sľubuje ich nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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