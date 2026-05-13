Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Dukla Trenčín ohlásila útok na vyššie priečky pred novou sezónou, pomôže jej Kudrna
Skúsený útočník Andrej Kudrna prestupuje zo Zvolena do Trenčína. HK Dukla Trenčín ohlásila útok na vyššie priečky pred novou sezónou 2026/2027. Prvé oficiálne oznámené meno posily ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Skúsený útočník Andrej Kudrna prestupuje zo Zvolena do Trenčína.
HK Dukla Trenčín ohlásila útok na vyššie priečky pred novou sezónou 2026/2027.
Prvé oficiálne oznámené meno posily je Andrej Kudrna. Trenčiansky klub podpísal so skúseným 35-ročným krídelníkom kontrakt na dva roky.
“Po konci vo Zvolene som hľadal možnosti a ponuka Dukly ma zaujala. Trenčín je hokejové mesto a to bolo pre mňa obrovské lákadlo. Na Štadióne Pavla Demitru som zažil skvelú atmosféru či už ako súper alebo v drese reprezentácie. Veľmi sa na to teším. Buduje sa tu nový tím a som rád, že môžem byť jeho súčasťou. Verím, že budeme bojovať o najvyššie priečky,” povedal Kudrna podľa oficiálneho klubového webu Dukly.
"Andrej je typ hráča, akých na slovenskom trhu nie je veľa. Ide o skúseného slovenského útočníka, ktorý má za sebou množstvo náročných zápasov a dlhodobo potvrdzuje svoje kvality. Verím, že nám pomôže nielen svojimi výkonmi na ľade, ale aj charakterom a prístupom mimo neho. Som presvedčený, že bude patriť medzi lídrov kabíny a svojimi skúsenosťami pomôže celému tímu," uviedol športový riaditeľ "vojakov" Branko Radivojevič.
Po úspešnom pôsobení na Slovensku si Kudrna urobil dobré meno aj v susednom Česku. V šiestich ligových ročníkoch hral za Spartu Praha, s ktorou si zahral aj finále českej extraligy. Fanúšikov si získal svojou bojovnou hrou a obetavosťou pri bránení najlepších hráčov súpera či oslabeniach.
Napriek svojim defenzívnym úlohám patril medzi najproduktívnejších hráčov svojho tímu. Ďalšie tri sezóny odohral v Litvínove, kde sa v sezóne 2022/2023 stal najlepším strelcom mužstva s 22 gólmi.
Napriek platnej zmluve s “chemikmi” sa pred dvoma rokmi z rodinných dôvodov rozhodol pre návrat na Slovensko. Upísal sa klubu HKM Zvolen, kde si počas uplynulých dvoch sezón pripísal 40 gólov a 41 asistencií v 126 zápasoch.
Slovensko reprezentoval na štyroch majstrovstvách sveta. Najcennejší dres si obliekol aj na zimných olympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu. V reprezentácií odohral doteraz 89 zápasov s bilanciou 20 gólov a 8 asistencií.
Zdroj: SITA.sk - Dukla Trenčín ohlásila útok na vyššie priečky pred novou sezónou, pomôže jej Kudrna © SITA Všetky práva vyhradené.
