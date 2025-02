V rozlúčkovom zápase Hamšíka sa predstavia Cavani, Mertens i Lobotka

Bývalý slovenský futbalista Marek Hamšík sa rozlúči s kariérou 5. júla (19.00 h) na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave v spoločnosti niekdajších spoluhráčov z reprezentácie aj klubovej scény. Na rozlúčkovom zápase "Punto17" sa zúčastní aj Edinson Cavani, okrem neho sa predstavia aj Ezequiel Lavezzi i Dries Mertens. Zo slovenských hráčov potvrdili účasť Lukáš Haraslín, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Milan Škriniar i Stanislav Lobotka. Hamšík o tom informoval v stredu na tlačovej konferencii.



"Bude to neopakovateľný zážitok. Prídu hráči, ktorí skončili kariéru, alebo ešte stále hrajú. Bude tam mix všetkých spoluhráčov a veľmi sa na to teším. Myšlienka vznikla koncom minulého roka a veľmi ma nadchla. Bude to definitívna bodka, prídu tam aj tréneri. Spravil som si zoznam a dostal som pozitívne ohlasy od všetkých chalanov. Všetci radi prídu na zápas," uviedol Hamšík v stredu na tlačovej konferencii. V zápase sa predstavia aj Paolo Cannavaro či španielsky krídelník Jose Callejon.



Športový riaditeľ Hamsik Academy prezradil, že Hamšík uzatvorí kruh svojej aktívnej hráčskej kariéry a bude sa pripravovať na svoj rozlúčkový zápas, ako hráč akadémie. "Je to pre nás naozaj veľká pocta a musím povedať, že to, čo Marek robí ako majiteľ akadémie, je záslužná činnosť. Myslím si, že nie je veľa takých osobností, ktorých máme na Slovensku a dávajú naspäť do športu to, čo im dal. Treba si to naozaj vážiť," zdôraznil Filip Holec.



Dlhoročný kapitán národného tímu a držiteľ rekordu v počte reprezentačných zápasov (138) i gólov (26), prezradil, že pozve prezidentov všetkých klubov, v ktorých pôsobil. "Bude tam Aurelio De Laurentiis, prezident Neapola. Určite prvé meno, ktoré si zaslúži pozvanie. Máme päť mesiacov do zápasu. Počas každého budeme oznamovať nových hráčov." Zároveň prezradil, že pozvaný bol aj Argentínčan Gonzalo Higuaín, no nezúčastní sa, pretože jeho otec má vtedy narodeniny.



Prezradil, že to bude súboj Slovensko proti zvyšku sveta a Hamšík odohrá polčas za každý tím. V stretnutí sa predstavia štyria brankári a jedným z nich bude Španiel Pepe Reina. Hamšík počas kariéry pôsobil v Slovane Bratislava, Brescii Calcio, SSC Neapol, čínskom Ta-liene I-fang, IFK Göteborg a tureckom Trabzonspore. Okrem reprezentácie pôsobil ako kapitán aj v Neapole, kde prekonal klubový rekord legendárneho Diega Maradonu v počte gólov. Slovák ich zaznamenal celkovo 121, neskôr ho prekonali Talian Lorenzo Insigne (122) a práve Belgičan Mertens (148), ktorý sa predstaví v Bratislave. Hamšík je stále rekordér v počte odohraných duelov za SSC (520). S klubom získal aj dvakrát Taliansky pohár a jeden Superpohár, s Trabzonsporom sa tešil z majstrovského titulu a taktiež zo Superpoháru.



Z pätice Slovákov, ktorí sa zúčastnia na stretnutí, sú až traja aktívni. Medzi nimi aj 28-ročný Haraslín, pôsobiaci v pražskej Sparte. "V prvom rade to bude pre mňa obrovská česť byť pri poslednom zápase Mareka. Keď mi to zavolal, tak sa mi dokonca roztriasol hlas. Nechcelo sa mi tomu veriť, ale naozaj veľmi si toto pozvanie vážim," povedal krídelník a dodal: "Už som to oznámil aj v klube, tak pevne verím, že s tým nebude problém a budem sa môcť zúčastniť na tomto skvelom zápase."

Hamšík bol súčasťu reprezentácie na jediných MS v roku 2010 v JAR a na troch ME (2016, 2020, 2024). Na uplynulom v Nemecku už však v roli asistent trénera. Už absolvoval jednu rozlúčku, keď sa 20. novembra 2022 rozlúčil s najcennejším dresom v prípravnom zápase s Čile (0:0). V júli to bude druhá, no podľa jeho slov už určite posledná. "Názov to symbolizuje. Bude to bodka. Proti Čile to bolo nezabudnuteľné. Vtedy to bolo bezprostredné, to sa už opakovať nikdy nebude. Ale myslím si, že to bude mať naozaj grády. Nikdy som nemal česť lúčiť sa aj so všetkými, ktorí boli súčasťou mojej futbalovej kariéry. Aj preto som rád, že takéto niečo bude a veľmi sa na to teším," skonštatoval.



Bývalý stredopoliar však po stretnutí s Čile ešte pomohol reprezentácii v kvalifikácii na ME 2024. Nastúpil vo víťazných zápasoch na pôde Islandu (2:1) a Lichtenštajnsku (1:0). Duelom vo Vaduze sa definitívne uzavrela jeho reprezentačná i hráčska kapitola.



V júli by si mal Hamšík na Tehelnom poli zahrať aj so synmi. "Asi to tak bude. Predsa len je to veľká príležitosť pre mňa, ale hlavne dať im šancu odohrať duel proti takýmto hviezdam. Prihrať si s takými hráčmi, ktorí budú na ihrisku, bude pre nich obrovský zážitok a česť."

