Vlhová už naplno zaťažuje koleno: Vrátim sa iba presvedčená o forme

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová naďalej nepozná termín svojho návratu do súťažného kolotoča, no naďalej na ňom intenzívne pracuje a myslí aj na ZOH 2026. Do seriálu Svetového pohára sa chce vrátiť iba stopercentne pripravená a presvedčená o vlastnej forme. Hoci jej operované koleno už zvláda záťaž v posilňovni, k ideálnemu pocitu na svahu ešte niečo chýba.



Pred viac než rokom, presne 20. januára 2024, sa Vlhová nešťastne zranila v prvom kole obrovského slalomu na domácich pretekoch SP v Jasnej. Odvtedy podstúpila operáciu kolena, po ktorej naďalej absentuje. "Bol to náročný rok a stále je. Netušila som, že to bude trvať takto dlho. Človek niečo chce, no koleno hovorí nie. Ak nebudem presvedčená o svojej forme, tak na štart nepôjdem. Mám za sebou pekné aj ťažšie chvíle, no stále bojujem. Môj cieľ sú teraz zimné olympijské hry. Už zaťažujem koleno a dokážem s ním normálne fungovať. Ešte však nie som schopná podať maximálny výkon, ktorý potrebujem v pretekoch," uviedla Vlhová.

Sezóna Svetového pohára je vo svojej druhej polovici, Vlhová okrem doterajších pretekov vynechá aj prebiehajúce majstrovstvá sveta v Saalbachu. "Koleno stále nie je vo forme, v ktorej by som mohla stáť na štarte pretekov. Je to fakt, no snažíme sa, aby to bolo čoraz lepšie." Dvadsaťdeväťročná Liptáčka by sa rada vrátila čo najskôr, no nemá istotu, že sa tak stane ešte v prebiehajúcej sezóne: "V tejto chvíli je to 50 na 50. Je to otvorené, no už je menšia šanca, že sa niekde objavím na štarte. Ešte to však nezahadzujem. Nemôžem povedať, kedy sa vrátim, pretože koleno je nevyspytateľné. V súčasnosti idem deň za dňom a riadim sa podľa pocitu."

V stredu a vo štvrtok nechýbala na 1. Zimnej žiackej olympiáde na Štrbskom plese, v ktorej povzbudila stovky mladých športovcov. Podujatie sa koná presne rok pred začiatkom ZOH 2026 v Miláne a Cortina d'Ampezzo, na ktorých bude Vlhová obhajovať zlato v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu. "Už o tom začínam premýšľať. Je to môj cieľ, hoci som mala iné. Moja vízia už smeruje na Cortinu. Dúfam, že budem v čo najlepšej forme bojovať s najlepšími o čo najlepší výsledok. To, že som získala v Pekingu vytúžené zlato, bol môj sen. Teraz už pôjdem obhajovať zlato a to bude úplne iná pozícia. Môj cieľ je získať ďalší kov, pretože na ZOH je skvelá každá medaila. Musí sa však spojiť veľa vecí, aby som to dokázala. Ciele mám vysoké a uvidíme, ako to napokon dopadne," konštatovala Vlhová. Zatiaľ naposledy sa na pretekoch SP objavila koncom decembra, keď ako diváčka sledovala podujatie v Semmeringu: "Bolo to spontánne, Semmering je blízko a tak som si povedala, že tam pôjdem. Bolo milé byť znovu na pretekoch, hoci z inej strany než zvyčajne."