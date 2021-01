Vallo: Preberáme časť zodpovednosti nad epidemiologickou situáciou

Bratislava a jej mestské časti chcú prevziať časť zodpovednosti nad epidemiologickou situáciou v hlavnom meste na seba. Vyhlásil to bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že už nechcú byť rukojemníkmi sporov. Poukázal pritom na veľkú politizáciu plošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 a hádky vo vládnej koalícii, ktoré podľa primátora dostávajú do stresu státisíce ľudí aj predstaviteľov samospráv.



Hlavné mesto sa chce sústrediť na zriaďovanie dlhodobých mobilných odberových miest (MOM). "Dostupné i komfortné testovanie a najmä vtedy, keď ho konkrétni obyvatelia budú potrebovať, je podľa nášho presvedčenia kľúčom k zvládnutiu pandémie," skonštatoval primátor. Poukázal tiež, že aj efekt lockdownu prináša prvé výsledky. V Bratislave sa aktuálne podarilo krivku nových infikovaných sploštiť a v posledných dňoch je už pozorovaný pokles nových prípadov.

Vallo deklaruje, že bratislavské samosprávy sú pripravené na plošné testovanie, ktoré vláda v nedeľu (17. 1.) večer oznámila. Podotkol však, že vláda sedem dní rokovala len o tom, či a kde takéto testovanie má byť. "Nám zostáva už len päť dní na to, aby sme ho kompletne zabezpečili. Aj z tohto dôvodu detaily testovania nevieme oznámiť hneď teraz, ale až keď si ich dohodneme s ostatnými starostami a starostkami a hlavne s okresným úradom, ktorý, zdá sa, preberá časť organizačnej zodpovednosti," uviedol primátor.



Z prijatého uznesenia vlády nie je podľa neho zrejmé, koľko kôl plošného testovania bude potrebné v Bratislave urobiť a ani koľko týždňov bude pohyb ľudí závisieť od potvrdenia o negatívnom teste. "Dnes nevieme zodpovedne odhadnúť ani to, aká bude ochota Bratislavčaniek a Bratislavčanov zúčastňovať sa prípadných ďalších plošných testovaní a nevieme ani, či bude dostatok zdravotného personálu a dobrovoľníkov, aby sme vedeli takéto testovania zabezpečiť bez toho, aby ľudia čakali v mraze v dlhých radoch a pri nezanedbateľnom riziku nakazenia sa," povedal Vallo.

Bratislava a jej mestské časti chcú maximálnu energiu venovať tomu, aby v horizonte dvoch týždňov minimálne zdvojnásobili počet MOM, ktoré budú otvorené celý deň aj počas víkendov a každý, kto bude potrebovať potvrdenie o vykonanom teste na COVID-19, by ho mohol získať hocikedy a nebol pritom odkázaný len na víkendové testovania. "Počas najbližšieho týždňa musíme urobiť všetko preto, aby každý, kto od 27. januára bude pre nové pravidlá vlády potrebovať 'modrý papierik' na prácu alebo pobyt v prírode, ho mohol získať čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie," uviedol Vallo. Nad rámec kapacít existujúcich MOM bude v Bratislave podľa neho potrebné k tomuto dátumu otestovať ďalších zhruba 200.000 obyvateľov.



Primátor víta, že ministerstvo zdravotníctva už vyhlásilo výzvu na zriadenie ďalších MOM s požiadavkami mesta a mestských častí. Bratislavské samosprávy už medzitým dali k dispozícii 30 priestorov na ich zriadenie a dúfa, že tento počet MOM sa podarí naplniť. "Situácii by veľmi pomohlo, ak by vláda dokázala s veľkými zamestnávateľmi zabezpečiť pravidelné testovanie svojich zamestnancov," podotkol primátor.



Všetky bratislavské samosprávy sa budú podľa Valla snažiť otvoriť na prvú vlnu testovania aspoň 300 odberných miest, niektoré z nich už možno vo štvrtok (21. 1.) či piatok (22. 1.). Primátor požiadal ľudí, aby nečakali len na to a objednali sa na testy aj v už existujúcich MOM, alebo sa nechali otestovať u svojho zamestnávateľa.