Varšava podľa poľského prezidenta už Kyjevu odovzdala štyri stíhačky MiG-29

5.4.2023 - Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že jeho krajina pripravila osem stíhačiek MiG-29 pre Ukrajinu. Oznámil to v stredu vo Varšave na spoločnej tlačovej konferencii so svojim ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským . Duda konštatoval, že štyri stíhačky už Poľsko Kyjevu v uplynulých mesiacoch dodalo a štyri sa teraz prepravujú. Informuje o tom web Kyiv Independent.Ďalších šesť stíhačiek MiG-29 sa v súčasnosti pripravuje a „môžu byť prepravené pomerne skoro". Poľský prezident zároveň naznačil, že v budúcnosti bude môcť Poľsko odovzdať Ukrajine celú svoju flotilu stíhačiek MiG-29 po tom, ako poľské letecké sily dostanú nové stroje. Tento budúci transfer by mal obsahovať stíhačky MiG, ktoré sa v súčasnosti modernizujú podľa štandardov NATO . „Pokiaľ ide o odovzdanie modernizovaných stíhačiek, potrebný bude súhlas spojencov, hlavne súhlas USA," dodal Duda.