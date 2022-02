VIDEO: Adam Ďurica predstavuje nový videoklip ku skladbe Fúkame

Adam Ďurica predstavil nový videoklip k piesni Fúkame. Režíroval ho Ondřej Kudyn. Singel pochádza z albumu Naše hriechy, ktorý Adam vydal v decembri minulého roka. Hudbu zložil Adam Ďurica, text napísal Peter Riava. Prvým singlom z tohto albumu bol ešte v decembri duet s Emmou Drobnou Naše hriechy. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.





„Veľakrát som už hovoril o novej etape vo svojej tvorbe, a toho som sa snažil držať aj pri tomto videu,“ hovorí Adam a dodáva: „Mal som o ňom určitú predstavu, a chcel som, aby sme urobili klip, ktorý by bol odlišný od tých, čo sme robili doteraz, pridať skladbe aj silnú vizuálnu podobu. Preto som oslovil Ondřeja, ktorého klipy či už pre Mirai aj ďalších sa mi páčili. Už pri jeho prvotnom návrhu som bol spokojný, cítil som, že to bude fungovať. Natáčali sme od rána do neskorého večera na rôznych miestach v Prahe, vonku boli štyri stupne, a ja som pobehoval len v košeli. Menili sme lokácie, bolo to naozaj akčné. Musím povedať, že som s výsledkom spokojný. Opäť nová spolupráca, noví ľudia, nový spôsob natáčania, nové zábery. To je vlastne to, čo nás posúva ďalej.“„Som veľmi rád, že došlo k tejto spolupráci. Mojim cieľom je vytvoriť vizuál, ktorý emočne umocní skladbu. Rád jej dávam ten obrazový život. Vymysleli sme námet, ktorý nám okamžite zarezonoval a spoločne s Adamom sme ho dotiahli do tejto podoby,“ doplnil režisér Ondřej Kudyn.