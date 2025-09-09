|
Streda 10.9.2025
Meniny má Oleg
09. septembra 2025
Video: Apple predstavil nový iPhone 17 vrátane očakávanej tenkej verzie Air
Ukázal aj bezdrôtové slúchadlá AirPods Pro a jedenástu sériu smart hodiniek Apple Watch.
Zdieľať
iPhone 17 s označením Air predstavuje prvú významnú zmenu v dizajne tohto produktu za niekoľko rokov. Firma očakáva, že táto verzia by mohla prinútiť majiteľov starších telefónov k prechodu na najnovšiu generáciu. Telefóny disponujú novými trojnanometrovými čipmi A19.
Slúchadlá AirPods Pro 3 budú disponovať funkciou prekladu jazykov v reálnom čase. Nové smart hodinky zase budú sledovať krvný tlak používateľov.
Firma v zisku
Apple dlhodobo patrí k hlavným hráčom v počítačovom odvetví. Spoločnosť v treťom finančnom štvrťroku, ktorý sa skončil 28. júna, zvýšila čistý zisk medziročne o deväť percent na 23,4 miliardy dolárov. Celkové tržby vzrástli takmer o desať percent na viac ako 94 miliárd dolárov.
