 24hod.sk    Počítače

09. septembra 2025

Video: Apple predstavil nový iPhone 17 vrátane očakávanej tenkej verzie Air



Ukázal aj bezdrôtové slúchadlá AirPods Pro a jedenástu sériu smart hodiniek Apple Watch.



Zdieľať
Apple predstavil nový iPhone 17 vrátane očakávanej tenkej verzie Air

iPhone 17 s označením Air predstavuje prvú významnú zmenu v dizajne tohto produktu za niekoľko rokov. Firma očakáva, že táto verzia by mohla prinútiť majiteľov starších telefónov k prechodu na najnovšiu generáciu. Telefóny disponujú novými trojnanometrovými čipmi A19.

Slúchadlá AirPods Pro 3 budú disponovať funkciou prekladu jazykov v reálnom čase. Nové smart hodinky zase budú sledovať krvný tlak používateľov.

Firma v zisku

Apple dlhodobo patrí k hlavným hráčom v počítačovom odvetví. Spoločnosť v treťom finančnom štvrťroku, ktorý sa skončil 28. júna, zvýšila čistý zisk medziročne o deväť percent na 23,4 miliardy dolárov. Celkové tržby vzrástli takmer o desať percent na viac ako 94 miliárd dolárov.

 

 

 


Súvisiace články:


