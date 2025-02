Video: Desmod spojil sily s Pokáčom a vydávajú singel Cesta za snom

Skupina Desmod prichádza s novou pesničkou Cesta za snom, na ktorej spolupracovala s populárnym českým pesničkárom Pokáčom. Skladbu o prekonávaní prekážok na ceste za vlastným snom dotvára videoklip so zábermi z nahrávania.





"Už dlhšie sme rozmýšľali o spolupráci s Pokáčom. Keď nám náš kamarát Pali Korduliak navrhol, že pre nás napíše pesničku, hneď sme vedeli, že by sme ju mohli nahrať práve s Pokáčom. Čakali sme, čo z toho vznikne, a keď nám pustil prvé demo, vedeli sme, že to bude ono. Oslovili sme Pokáča, aby k nej napísal text, a on nám poslal túto nádhernú, emotívnu verziu," povedal o vzniku novej skladby Mário Kuly Kollár.Nápad na toto netradičné spojenie vznikol počas turné Pokáča na Slovensku. "Stretli sme sa a napadlo mi skúsiť ho osloviť na spoluprácu. Pokáč zareagoval veľmi rýchlo, keďže je mimoriadne pracovitý. Prakticky okamžite napísal verziu piesne a Kuly si upravil svoju časť," dodal manažér Michal Malicher.Text skladby bol najprv celý v češtine a pasáže, ktoré spieva Kuly, sa rozhodli preložiť do slovenčiny. "Keď ma chalani z kapely oslovili s ponukou na spoločnú skladbu, nebolo nad čím premýšľať. Bola to pre mňa česť napísať text a verím, že sa skladba bude páčiť. Dnes si každý, kto sa snaží ísť za svojimi snami, musí vypočuť množstvo pochybností od okolia. Táto skladba je akýmsi protipólom - pár minút podpory pre tých, ktorí nechcú zostať prešľapovať na mieste. Je to moja prvá spolupráca so slovenským interpretom, tak dúfam, že sa nám to podarilo," doplnil Jan Pokorný alias Pokáč.