Video: Katarína Knechtová predstavuje novinku Oni

Speváčka a skladateľka Katarína Knechtová predstavuje jesennú novinku Oni. Autorkou hudby je samotná speváčka, text napísal Vlado Krausz.





Pieseň Oni vznikala priebežne asi pol roka. Speváčka si na spoluprácu prizvala Adama Kuruca a Randyho Gnepu, u ktorého v štúdiu Basement sa skladba nahrávala."Do štúdia som chodila po etapách, nechávala som skladbu na seba pôsobiť a potrebovala som získať odstup. Pieseň je v podstate o viere vo 'vyššie bytosti,' ktoré nad nami držia ochrannú ruku. Pre niekoho to je Boh, pre niekoho anjeli, pre niekoho vesmír, karma a niekto verí, že sú to naši blízki zosnulí. Práve preto som chcela singel vydať v tomto preddušičkovom období," hovorí speváčka.Knechtová mala rozpracovaných šesť piesní, ktoré sú potenciálne single, ale nakoniec sa rozhodla pre pieseň Oni. "Skladbu som napísala presne 14. marca na moje narodeniny, inšpirácia prišla náhle a bola veľmi silná a intenzívna. Asi je to tým, že nerada oslavujem svoje narodeniny a je to pre mňa deň, keď čakám na jeho koniec a asi som potrebovala odviesť pozornosť niekam inam. Vlado to napísal na prvú, nerobili sme už žiadne korekcie, hudba a text do seba krásne zapadli. Bola som nadšená, s akou ľahkosťou tento proces prebiehal," dodáva speváčka.Novinka má jedinečné filmové spracovanie. Réžiu klipu Oni má na konte Laco Rychtárik, kameru mal na starosti Michal Gedeon. Klip sa nakrúcal dva dni v Košiciach a v ďalších lokáciách."Réžiu klipu som zverila do rúk Lacovi Rychtárikovi, pretože viem, že má osobnú skúsenosť s klinickou smrťou a veľmi veľa sme sa o tom rozprávali. Takže veľa obrazov a aj emócia, ktorá je vo videoklipe, je jeho osobná skúsenosť," doplnila Knechtová.Videoklip Oni: