Video: Ovečkinovi ležal pri nohách športový svet, Gretzky: 895 je výnimočné

Dlhých 31 rokov sa čakalo na prekonanie rekordu v počte nastrieľaných gólov v základnej časti zámorskej hokejovej NHL. Legendárneho Kanaďana Waynea Gretzkého v nedeľu predstihol v historickej tabuľke strelcov svojím 895. presným zásahom v profilige ruský útočník Alexander Ovečkin. Ten strelil jediný gól Washingtonu pri prehre na ľade New Yorku Islanders (1:4), rozpútal ním veľkolepý slávnostný ceremoniál a prerušil duel na niekoľko minút.



Gretzky strelil svoj posledný 894. gól v súťaži pred viac ako 26 rokmi (29. marca 1999). Stalo sa tak v drese New Yorku Rangers a zhodou okolností aj Gretzky napol sieť NY Islanders. Ovečkin sa od noci na sobotu delil o gólový rekord, hneď v ďalšom stretnutí sa osamostatnil na čele tejto štatistiky. „Môžem povedať, že som naozaj veľmi hrdý sám na seba. Som hrdý za svoju rodinu, za všetkých spoluhráčov, ktorí mi pomáhali dosiahnuť tento míľnik. Je to obrovské, neuveriteľný moment a som šťastný,“ uviedol 39-ročný krídelník, ktorému v nedeľu „ležal pri nohách“ celý športový svet. Uznania sa dočkal od množstva osobností a gratuláciu pripojili aj všetky tímy profiligy. V odvysielanom príspevku gratulovali mimo iných aj 23-násobný olympijský víťaz v plávaní Michael Phelps, basketbalová legenda Michael Jordan, súčasný kapitán Pittsburghu Sidney Crosby či tenisový velikán Roger Federer.



Legendárny „The Great One“ nechýbal v hľadisku a neskôr aj priamo na ceremónii. „Z prvej ruky vám môžem povedať, že viem, aké je ťažké dostať sa na métu 894 gólov, 895 je veľmi výnimočné. Gratulujem nielen Alexovi, ale aj jeho mame, otcovi, jeho rodine, manželke a deťom. Keď som prekonal rekord ja, moje dve deti boli vo veku jeho dvoch chlapcov, takže mi to trochu pripomína mňa. Hovorí, sa, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Nie som si však istý, či niekto dosiahne viac gólov ako Alex,“ vyhlásil držiteľ množstva rôznych rekordov, predovšetkým toho v počte nazbieraných bodov (2857). Následne podal ruku mužovi, ktorý ho zosadil zo streleckého trónu. „Alex, povedal som, že budem prvý, kto ti podá ruku, keď prekonáš rekord,“ dodal Gretzky. Priamo na ľade nechýbala ani Ovečkinova manželka Anastasia a ich dvaja synovia Iľja a Sergej.



Ovečkin dosiahol najvýznamnejší individuálny míľnik NHL v 21. storočí. Moment ruského útočníka prišiel v prvej presilovke Washingtonu, keď dostal krížnu prihrávku od Toma Wilsona a zo svojej obľúbenej parkety spoza kruhu na vhadzovanie prekonal krajana Iľju Sorokina v bránke „ostrovanov“. Ovečkin predtým Sorokinovi nikdy nedal gól. „Ďakujem ti, Iľja, že si mi umožnil streliť 895. gól, mám ťa rád brat,“ žartoval Ovečkin vo svojom preslove.



Pri historickom zápise bol aj slovenský obranca Martin Fehérváry, Ovečkinov spoluhráč v tíme Capitals. „The Great 8“ dosiahol rekordný 895. gól vo svojom 1487. zápase v základnej časti, všetky odohral za Washington, ktorý si ho vybral ako draftovú jednotku v roku 2004. Gretzky skóroval v presne rovnakom počte stretnutí 894-krát, v rokoch 1979-1999 exceloval v dresoch Edmontonu Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues a New York Rangers. Na čele historickej tabuľky strelcov bol od 23. marca 1994, keď dal svoj 802. gól a prekonal vtedy zápis Gordieho Howea. Počas základnej časti strelil potom ďalších 92 gólov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 1999 po 20 sezónach v zámorskej profilige.