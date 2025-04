NHL: Ovečkin strelil 895. gól a prekonal historický rekord (video)

Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v nedeľu svoj 895. gól v základnej časti zámorskej NHL a prekonal tým historický rekord. Kapitán Washingtonu zaznamenal rekordný zásah v zápase na ľade New Yorku Islanders, keď v 28. minúte znížil v presilovke na priebežných 1:2. Bol to jediný gól Capitals, ktorí napokon prehrali 1:4. Ovečkin sa od noci na sobotu delil o gólový rekord s Wayneom Gretzkým, legendárny kanadský útočník ho predtým sám držal dlhých 31 rokov.



Tridsaťdeväťročný krídelník sa už v predchádzajúcom stretnutí proti Chicagu (5:3) dostal dvoma gólmi na métu 894 zásahov v kariére, čím vyrovnal Gretzkého zápis. "The Great One" bol aj v nedeľu v hľadisku, aby na vlastné oči videl, ako ho Ovečkin zosadí z čela historickej gólovej tabuľky. Moment ruského útočníka prišiel v prvej presilovke Washingtonu, keď dostal krížnu prihrávku od Toma Wilsona a zo svojej obľúbenej parkety spoza kruhu na buly prekonal krajana Iľju Sorokina v bránke „ostrovanov“. Ovečkin predtým Sorokinovi nikdy nedal gól. Po rekordnom zásahu sa hodil na ľad, kde k nemu vyrazili spoluhráči zo striedačky. Hala explodovala radosťou, fanúšikovia volali „Ovi, Ovi“. Zápas na dlhé minúty prerušili a nasledoval slávnostný ceremoniál.





„Ako som vždy hovoril, hokej je tímový šport. Ďakujem spoluhráčom, fanúšikom, celej organizácii, bez vás by som to nikdy nedokázal. Chalani, veľmi vás milujem. Dokázali sme to. Je to história,“ nechal sa počuť Ovečkin, ktorý v ďakovnej reči spomenul aj svojich bývalých spoluhráčov T.J. Oshieho či Nicklasa Bäckströma, jeho dlhoročného dvorného „nahrávača“. K míľniku mu zagratuloval aj komisár NHL Gary Bettman: „Sme súčasťou niečoho historického. Nikto nečakal, že tento rekord niekedy niekto zlomí. Tebe sa to, Alex, podarilo. Je to úžasný počin. Vďaka za všetko, čo si pre hokej urobil.“



Pri historickom zápise bol aj slovenský obranca Martin Fehérváry, Ovečkinov spoluhráč v tíme Capitals. "The Great 8" dosiahol rekordný 895. gól vo svojom 1487. zápase v základnej časti, všetky odohral za Washington, ktorý si ho vybral ako draftovú jednotku v roku 2004. Gretzky skóroval v presne rovnakom počte stretnutí 894-krát, v rokoch 1979-1999 exceloval v dresoch Edmontonu Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues a New York Rangers. Na čele historickej tabuľky strelcov bol od 23. marca 1994, keď dal svoj 802. gól a prekonal vtedy zápis Gordieho Howea. Počas základnej časti strelil potom ďalších 92 gólov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 1999 po 20 sezónach v zámorskej profilige.



„Hovorí sa, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Ja som si však nie celkom istý, či sa nájde ešte niekto, kto strelí viac gólov ako Alex. Vravel som, že budem prvý, kto ti po vytvorení rekordu potrasie rukou a som rád, že to môžem teraz urobiť,“ zablahoželal Gretzky rekordérovi.



Ovečkin debutoval v NHL v roku 2005, od roku 2010 je kapitán Washingtonu. Hneď vo svojom premiérovom profiligovom ročníku strelil 52 gólov, za čo si vyslúžil Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika súťaže. Prakticky okamžite sa zaradil medzi najlepších strelcov ligy a postupne si vybudoval status legendy. Individuálne sa mu najviac vydarila sezóna 2007/2008, keď v 82 zápasoch nastrieľal 65 gólov a nazbieral 112 kanadských bodov. Zaznamenal deväť päťdesiatgólových sezón, čo je rekord, ktorý drží spoločne s Gretzkým a Mikeom Bossym. Deväťkrát (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020) získal prestížnu Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca NHL, trikrát (2008, 2009, 2013) k nej pridal aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti. Klubové úspechy sa mu dlhšie vyhýbali, až v roku 2018 vybojoval s Washingtonom vytúžený Stanleyho pohár, ku ktorému pridal aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.



V tomto ročníku má na konte už 42 gólov, hoci odohral pre zranenie len 61 stretnutí. Po štrnásty raz v kariére sa dostal cez métu 40 gólov, čím vylepšil ligový rekord. Je jediný hráč v histórii súťaže, ktorý po 35. narodeninách nastrieľal v troch ročníkoch aspoň 40 gólov. Jeho strelecká forma na prelome marca a apríla gradovala, v piatich dueloch skóroval dokopy šesťkrát. Proti NY Islanders vystrelil na domácu bránku dokopy päťkrát.



Washington napriek prehre jasne vedie Východnú konferenciu. Fehérváry počas 20:31 minút na ľade nazbieral len dve mínusky, vyslal jednu strelu na bránku a zblokoval dve strely súpera. Islanders vybojovali druhé víťazstvo za sebou a stále tak živia nádej na účasť v play off. Na Montreal, ktorý drží druhú voľnú kartu, strácajú šesť zápasov pred koncom základnej časti päť bodov.

NHL - sumár:



New York Islanders - Washington Capitals 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 8. Horvat (Holmström, Lee), 9. Gatcomb (MacLean, Romanov), 31. Gatcomb (Martin, MacLean), 45. Pageau (Cyplakov, Pelech) - 28. Ovečkin (Wilson, Strome). Brankári: Sorokin - Lindgren, strely na bránku: 22:28.







Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 20:31 0 0 0 -2 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/