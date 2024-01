Video: Smola a Hrušky predstavujú novinku Suchou cestou k česko-slovenskej kampani Suchý február

Tento singel, zložený a produkovaný frontmanom kapely Spokom Kramárom vznikol ako súčasť dlhoročnej česko-slovenskej kampane Suchej únor/Suchý február, ktorej cieľom je osveta o problematike nadmerného konzumu alkoholu. Nezisková organizácia Suchej únor funguje v Čechách už dvanásť rokov a na Slovenske bude prebiehať táto kampaň tretí rok. Prostredníctvom prevencie, osvety, spolupráce s odborníkmi, školami a firmami sa snaží o to, aby nikomu nebolo hlúpe vykročiť z davu, povedať nie to mi nechutí, to nechcem.

Suchou cestou s českými hosťami

V tejto skladbe sa kapela Smola a Hrušky spojila so spriatelenými českými interpretmi a hudobníkmi, skupinou Fast Food Orchestra, speváčkou Nikol Votrubovou a spevákom Laskom. Táto spolupráca vznikla s cieľom posilniť posolstvo a osloviť širokú verejnosť v Česku i na Slovensku. "Výzvu Suchý február absolvujem už po šiestykrát a je to pre mňa príležitosť reflektovať svoje návyky. Mám šťastný život, skvelú rodinu, som zdravý a mám prácu svojich snov. Uvedomujem si, že nadmerná konzumácia alkoholu môže všetko pokaziť. Každý rok si tým pripomínam, že mám kontrolu nad svojím životom a že každý suchý mesiac, týždeň či deň je krokom k zdravšiemu ja, čo mi pomáha chrániť to, na čom mi záleží.", uviedol autor pesničky a frontman kapely Smola a Hrušky.

Skladba Suchou cestou bude aj súčasťou playlistu pripravovaného nového albumu skupiny, hoci vznikla mimo pôvodný plán. "Bol som oslovený organizáciou Suchej únor stať sa ambasádorom k tohtoročnej kampani, keďže sám sa do tejto aktivity dlhodobo zapájam. Napadlo mi napísať skladbu, text sa im natoľko zapáčil, že ho chcú použiť nielen ako pilotnú skladbu k tomuto ročníku, ale aj ako tlačovú správu", dodal Spoko Kramár.