Video: Smola a Hrušky posielajú darček všetkým maturantom

Novinka Matura 2 je voľné pokračovanie tejto hitovky a samozrejme opäť reflektuje na aktuálne dianie. Kvôli pandemickej situácii sa maturovalo na základe aritmetického priemeru, štvrtáci si neužili stužkovú ani dozvuky. Matura 2 je hudobný darček pre všetkých maturantov, ktorí prežili svoj posledný rok štúdia na strednej škole väčšinou v online priestore. Novinka je už ôsmou tematickou skladbou z pripravovaného nového albumu, ktorý bude obsahovať všetky skladby pesničkového korona-špeciálu za posledný rok, vrátane starších singlov ako sú Hokejové Emócie, Asistentka či Voľby budú každý deň.

Hurá, hurá, hurá, nie je Matura

„Nápad na pesničku vznikol na základe komentárov od fanúšikov, ktorí si priali aby som zložil Maturu pre tzv. pandemických maturantov. Najprv mi to prišlo ako vtip, keďže z môjho pohľadu sú druhé pokračovania filmov, pesničiek či seriálov v drvivej väčšine horšie a tak som túto myšlienku zamietol. O pár dní som si v štúdiu na nápad spomenul, začal sa s ním hrať a tvoriť s tým, že možno sa pokračovanie Matury bude hodiť na pripravovaný statusový album. Pomyslel som si, že nemám čo stratiť, veď aj tak asi nikto nečaká, že nasledovník prekoná pôvodnú pesničku a obzvlášť jej mediálny úspech. O tom, že nakoniec skladbu nahráme a vydáme sa rozhodlo na skúške. Pustil som kolegom demo. Úsmevy na ich tvárach a pozitívne reakcie jednoznačne súhlasili, oslovila ich najmä punková energia. Z pesničky máme veľkú radosť a dokonca sme ju zaradili aj do letného koncertného programu, čo sa nie každej novinke podarí. Po prvých dňoch zverejnenia môžem s kľudným svedomím napísať, že fanúšikov Matura 2 baví a niektorí odvážlivci napísali, že je lepšia ako stará Matura. Ja si to nemyslím, každopádne, tak či onak „dvojka“ má väčšie gule, veď posúďte sami.“, priblížil zrod pesničky frontman kapely Spoko Kramár.

Video: Smola a Hrušky - Matura 2 (Official Dištančná)

Pri natáčaní klipu sa kapela presunula do školy a telocvične na ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi a v spolupráci s dvorným kameramanom Pavlom Vargom vznikol ďalší veselý klip, v ktorom účinkujú aj maturanti z Ružomberka. Nahrávalo a ladilo sa v domácom Spoko Music štúdiu, mix a mastering sa realizoval u Pavla Fecíka v Recording Studio 11.11. Vydanie nového albumu s pracovným názvom Statusovky sa pripravuje na leto a fanúšikovia sa môžu tešiť aj na koncerty a festivaly, kde sa kapela objaví.