Video: Smola a Hrušky prichádzajú s novou Vakcínou

Účinnosť hudobného očkovania je viac ako stopercentné. Novinka Vakcína sa venuje opäť aktuálnej téme a kompletný pesničkový korona-špeciál sa určite objaví aj na pripravovanom novom albume, ktorý plánuje kapela vydať tento rok. Vakcína je už siedmou tematickou skladbou a ako hosť sa v nej predstavuje speváčka a čoskoro mamička Mirka Miškechová.

Na pomoc s očkovaním si kapela pozvala Mirku Miškechovú

„Vakcináciu v súčasnej situácii považujem za jedinú cestu von z tohto covidového bezfarebného sveta. Pre mňa je dôležité spievať aj o týchto neľahkých, no o to dôležitejších témach, hoci môžu byť pre veľa ľudí nepopulárne. Neschovávam hlavu do piesku. Pesnička predstavuje dva protichodné svety. Ja, ukážkovo dodržiavam všetky nariadenia a Spoko je ten exot, ktorý všetko popiera a obchádza. Podobne zjednodušene by sa možno dala rozdeliť aj dnešná spoločnosť. Sú tí, čo veria a tí, čo neveria na covid a účinok vakcíny. Toto by však nemala byť otázka viery, ale tvrdých faktov a dát.“, opísala svoj pohľad na situáciu a posolstvo skladby Mirka Miškechová.

„Pieseň začala vznikať po telefonickom rozhovore s Mirkou. Preberali sme rôzne témy, spomínali na minuloročné akustické turné, ako sa nám po ňom úplne zmenil život. Medzi inými sme došli aj na tému vakcinácie a Mirka navrhla, že by sme ju mohli zhudobniť. Dohodli sme sa, že každý napíše skladbu a potom vyberieme, ktorá sa nám bude viac páčiť. Asi po týždni som poslal Mirke prvú verziu, kde som sa sám so sebou vadil, či je vakcína dobrá alebo zlá. Mirka nahrala do dema svoj spev a poslal som pesničku chalanom z kapely. Bol som milo prekvapený z pozitívnych reakcií a pustili sme sa do práce. Všetci vakcináciu podporujeme a nevieme sa dočkať, kedy na nás dôjde rad, aby sme mohli opäť stáť na koncertných pódiách.“, priblížil svoje pocity frontman kapely Spoko Kramár.

Pri natáčaní klipu sa kapela vyšantila v tajných karanténnych priestoroch a smutne prázdnej koncertnej sále Reduty. V spolupráci s dvorným kameramanom Pavlom Vargom vznikol recesistický klip, ktorý odráža aj aktuálne dianie na Slovensku. Nahrávalo, ladilo a mixovalo sa u Pavla Fecíka v Recording Studio 11.11. Tvorbu skladby a videoklipu Vakcína z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V tejto nekoncertnej dobe budeme veľmi vďační za vašu podporu, či už kúpou nášho merchu alebo podporou na streamovacích platformách. Ďakujeme!

