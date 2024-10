Video: Smola a Hrušky predstavujú nový duet Náš vzťah spoločne s Nikou Barlak

Skladba vznikla v štúdiu Basement pod produkčným vedením Randyho Gnepu, čo dodalo piesni jedinečný zvuk a producentský rukopis. Videoklip sa natáčal v nezávislom kultúrnom priestore Chyža CNK v Spišskej Novej Vsi, pričom o kameru a strih sa postarala skúsená dvojica kameramanov Pavol Varga a Kamil Puobiš.

Pesnička Náš vzťah zachytáva zložitosti partnerského spolužitia, dotýka sa tém ako únava, stereotyp, ale i snaha o odpustenie a vzájomné pochopenie. Úprimný text Spoka a emotívny prejav speváčky Niky Barlak dodávajú skladbe autentickosť a hĺbku, ktoré poslucháča vtiahnu do príbehu.

Jozef Spoko Kramár o piesni hovorí: „Po napísaní skladby som si uvedomil, že by mala byť duetom. S producentom Randym, kapelou a ďalšími odborníkmi sme zvažovali viaceré speváčky, až voľba nakoniec padla na Niku. Jej energiu, nadšenie a radosť z oslovenia bolo cítiť už po prvom našom spoločnom telefonáte, hoci pesničku ešte ani nepočula. V krátkom čase sme nahrali spoločnú demoverziu a znelo to fantasticky. Som rád, že nás táto skladba spojila a verím, že je z nej cítiť naše spoločné hudobné prepojenie a pozitívnu energiu.”

,,Od prvého momentu, keď sme sa stretli so Spokom, som sa cítila presne tak, ako jeho meno naznačuje – spoko! Muzikanti s východniarskymi koreňmi, to jednoducho predurčuje výbornú spolupráca a s chalanmi som sa cítila ako doma. Myslím, že sa nám túto energiu a uvoľnenú atmosféru podarilo preniesť aj do videoklipu a verím, že si pieseň zaspievame aj čoskoro naživo!“, dodala speváčka Nika Barlak.

Kapelu a ich špeciálny dvojhodinový koncertný program môžu fanúšikovia vidieť na dvoch klubových vianočných koncertoch:

13.12. 2024 Vrútky – RC Mlyn

14.12. 2024 Prievidza – Woodstock bar

Nový singel Náš vzťah bude dostupný na všetkých digitálnych platformách od 1. 11. 2024, videoklip si môžu fanúšikovia pozrieť na oficiálnom YouTube kanáli kapely Smola a Hrušky.

Foto: Kamil Puobiš