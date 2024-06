Video: Sting opäť uchvátil Bratislavu koncertom plným hitov

Neprešli ani dva týždne od špičkového bratislavského koncertu Roda Stewarta a slovenská metropola vítala ďalšieho špičkového britského umelca. Sting v rámci Sting 3.0 Tour to Europe vystúpil v sobotu večer (1. 6.) v zaplnenej Tipos aréne. Fanúšikovia ho privítali už ako 'starého známeho', veď to bolo jeho deviate vystúpenie na Slovensku. Vrátil sa po necelých dvoch rokoch od koncertu v Košiciach, kde hral 28. septembra 2022.



Na pódiu hudobné nástroje, široká zadná projekcia, dve postranné obrazovky, tri svetelné rampy a na pódiu trojica muzikantov, okrem Stinga jeho dlhoročný gitarista Dominic Miller a bubeník Chris Maas.



Chémia medzi pódiom a hľadiskom zafungovala už od prvej skladby Voices Inside My Heart z tretieho albumu skupiny Police Zenyatta Mondatta, vydaného v októbri 1980. Sting v playliste striedal skladby z éry Police a sólovej dráhy, postupne prišli na rad Synchronicity II, Message in a Bottle z druhého albumu Police Reggatta de Blanc (október 1979) a prvý veľký aplauz arény, If I Ever Lose My Faith in You, Every Little Thing She Goes Is Magic, Fields of Gold a opäť veľká odozva arény, I Wrote My Name, Never Coming Home, Mad About You, When We Dance, Fortress Around Your Heart, Driven to Tears.

Hit Englishman in New York si so Stingom zaspievala celá aréna, pokračoval skladbou Can't Stand Losing You, Shape of My Heart, Walking on the Moon, So Lonely z debutového albumu Police Outlandos d'Amour (november 1978), Desert Rose, King of Pain a na záver vypaľovák Every Breath You Take.



Mohutným skandovaním si zaplnená aréna vypýtala dva prídavky v podobe hitov Roxanne a Fragile. Prvý júnový večer sa v aréne zišli pamätníci, staršia, stredná i mladšia generácia, všetci však nešetrili dlane ani hlasivky. Bratislava nezažíva každý deň takú skvelú atmosféru a dojatý bol aj samotný Sting pri záverečnej klaňačke a poďakovaní za nádherný večer.



K tejto atmosfére prispela ako predskokanka aj francúzsko - talianska speváčka Giordana Angi, najviac hľadisko zareagovalo na jej cover verziu piesne Mann! Feel Like A Woman z repertoáru kanadskej speváčky Shanie Twain.



Gordon Matthew Thomas Sumner, tak znie Stingovo civilné meno, založil v januári 1977 skupinu Police, spoluhráčmi boli Andy Summers a Stewart Copeland. Rozišli sa v roku 1986, vydali päť štúdiových albumov, v hitparáde mali celkom 18 skladieb, z nich päť sa dostalo na prvé miesto.



Na sólovej dráhe vydal Sting pätnásť štúdiových albumov, najnovší The Bridge vyšiel v novembri 2021, v singlovej TOP 40 hitparáde mal 22 skladieb. Sólovo aj so skupinou získali 16 cien Grammy. Spolu so skupinou Police a sólovo predal viac ako 100 miliónov platní. Prvý koncert v Bratislave odohral 12. marca 2000. Aktuálne turné 3.0 odštartoval 25. mája v Drážďanoch, po Bratislave bude 4. júna koncertovať v Plzni, 6. júna v Gdansku.