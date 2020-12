Vladimír Krčméry bude prvým zaočkovaným Slovákom proti koronavírusu

Prvých zhruba 10 000 dávok vakcín voči ochoreniu COVID-19 by malo na Slovensko doraziť v priebehu soboty. V nedeľu by mali začať očkovať zdravotníkov v nemocniciach, konkrétne v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Vakcína sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup je 21 dní. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov. V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Očkovacia látka bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.