Vlhová si na Liptove oddýchla: Začiatok sezóny bol dobrý

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová využila uplynulé dni na poslednú príležitosť, ako pred nadchádzajúcim nabitým kalendárom pretekov Svetového pohára stráviť čas na Slovensku. Na Liptove otvorila novú zimnú turistickú sezónu.





Lyžiarky mali cez víkend na programe zjazdy v kanadskom Lake Louise, ktoré sa však rozhodla Vlhová vynechať. "Doma som bola štyri-päť dni. Som šťastná, že mi nabitý program umožnil byť doma aspoň chvíľu. Najbližšie sa vrátim možno o dva mesiace. Trochu som si oddýchla, zacvičila v posilňovni, zregenerovala a môžem ísť opäť do boja," povedala Vlhová pod Chopkom v Nízkych Tatrách pri návšteve lyžiarskeho strediska Jasná.Olympijská šampiónka z Pekingu zo slalomu v prebiehajúcej sezóne zatiaľ čaká na víťazstvo, hlavu však nevešia: "Vieme, že máme na viac, ale začiatok sezóny bol dobrý. Dve tretie a dve štvrté miesta nie sú zlé. Mohla som aj vypadnúť, či obsadiť nižšiu priečku. Robíme všetko pre to, aby sme dosiahli na lepšie výsledky."Vlhová sa v zjazdoch v Kanade nepredstavila, no naďalej má v pláne zbierať body vo všetkých disciplínach a zabojovať o veľký krištáľový glóbus. "Budúci víkend ma čaká Sestriere, kde sú na programe obrovský slalom a slalom. Potom vo švajčiarskom St. Moritzi by som sa už chcela postaviť aj na štart zjazdu," ozrejmila svoje plány víťazka celkového poradia SP z roku 2021.Najúspešnejšia slovenská lyžiarka je na snehu takmer celý rok, preto pre ňu príchod zimy na Slovensku nie je taká udalosť, ako pre rekreačných lyžiarov, ktorým z Jasnej poslala radu, ako sa správať, keď sa po minimálne pol roku opäť postavia na lyže: "Netreba to preháňať. Keď sa človek priveľmi teší, môže sa niečo pokaziť. Treba si to len užiť, pokojne, nikomu nič neutečie."