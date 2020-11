Petra Vlhová bola po víťazstve na seba kritická. Dobré jazdy, ale nie perfektné (video)

Dobré jazdy, ale nie perfektné

Výhodou bolo, že Magoni staval trať

Nesmie poľaviť v koncentrácii

Vlhová zatiaľ prvá, Shiffrinová štvrtá

21.11.2020 - Necelé tri týždne tvrdého tréningu za polárnym kruhom sa vyplatili. Petra Vlhová na rozdiel od vlaňajška úspešne vstúpila do slalomovej sezóny.Zatiaľ čo vlani vo fínskom Levi nedotiahla sľubne rozbehnuté preteky z líderskej pozície (nedokončila 2. kolo), tentoraz si vo fínskom Laponsku postrážila prvú priečku z prvého kola. Americkú rivalku Mikaelu Shiffrinovú zdolala v oboch kolách a v ich súčte o 18 stotín sekundy. Dvadsaťpäťročná Liptáčka napriek tomu uznala, že jej jazdy neboli stopercentné."Víťazný pocit je vždy dobrý, ale tie jazdy neboli perfektné. Prečo? Niekedy je to tak, že po víťazstve cítim, že to bolo bezchybné, ale niekedy cítim, že to nebolo úplne oukej. A to bol aj dnešný prípad. V strmine v druhom kole som urobila pár chybičiek. Čiže dobré jazdy, ale nie perfektné," skonštatovala Petra Vlhová v rozhovore na oficiálnom webe Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).Vlhová spolu s celým tímom razia zásadu, že vždy je na čom pracovať. A meniť to nebudú ani po deviatom slalomovom triumfe v kariére. Fínske Levi sa stalo pre ambicióznu Slovenku len druhým miestom, kde vyhrala slalom Svetového pohára po druhý raz. Predtým dvakrát v rovnakom stredisku triumfovala v najtočivejšej disciplíne len v rakúskom Flachau (2019, 2020).Nakoľko jej k sobotnej víťaznej ouvertúre sezóny pomohol tréner Livio Magoni ako staviteľ 2. kola?"Je to na športovcovi, ako to využije. Pre mňa je to dobrá výhoda, keď môj tréner stavia trať, lebo veľa na takej trati predtým trénujeme. Môžem byť teda rýchlejšia ako ostatné súperky a chcem to využiť. A či sme s trénerom pod zvýšeným stresom? Ak mám za sebou veľa jázd na podobnej trati, viem čo mám robiť. A dnes sa mi to podarilo využiť," vysvetlila Vlhová.Vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní je bežné, že pretekárky sa pripravujú na víkendový dvojboj zložený zo slalomu a obrovského slalomu. Dva slalomy za sebou je však novinka, ktorú priniesli opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu vo svete. Vlhová by mohla v nedeľu vyťažiť z toho, že do druhého slalomu vstúpi ako víťazka prvého a líderka Svetového pohára."Stať sa môže hocičo, čiže nesmiem poľaviť v koncentrácii. Nový deň vždy znamená aj nové preteky. Pôjdem do toho sebavedomo, ale aj s tým, že nesmiem, nič podceniť. Vždy sa dá zajazdiť lepšie a podľa toho sa aj zariadim." doplnila Petra Vlhová v audionahrávke na webe FIS.Vlhová je po dvoch pretekoch SP 2020/2021 na čele bojov o veľký glóbus so ziskom 160 bodov. Talianka Marta Bassinová na druhom mieste zaostáva o 47 bodov, Mikaela Shiffrinová je štvrtá s mankom 80 bodov na Vlhovú.Slovenka je ako obhajkyňa malého glóbusu aj na čele hodnotenia slalomu. Ženská sezóna SP 2020/2021 obsahuje dovedna 34 pretekov.