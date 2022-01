Vlhovej tréneri po zisku malého glóbusu nešetria chválou. Teraz pôjdeme po veľký cieľ, vraví Gemza

Petra využila hneď prvý pokus

Čakajú ju rýchlostné disciplíny

Idú si ešte po veľký cieľ

12.1.2022 - Sezóna najlepších zjazdových lyžiarok vo Svetovom pohári sa len prehupla do druhej polovice a Petra Vlhová už môže vo vitríne úspechov hľadať miesto pre ďalší malý glóbus.Bude to už druhý slalomový a potvrdila ho druhým miestom v rakúskom Schladmingu v dostatočnom predstihu, keď do konca sezóny zostáva odjazdiť v najtočivejšej disciplíne ešte dvojo pretekov."Máme za sebou sedem slalomov s bilanciou päť víťazstiev a dve druhé miesta. Je to fantastická bilancia a zároveň skvelý pocit. Pred Schladmingom sme vedeli, že máme tri pokusy na potvrdenie slalomového glóbusu. A Petra využila hneď ten prvý. Nervozita opadla a do zostávajúcich dvoch slalomov môžeme ísť naplno a v pohode," vravel asistent trénera Matej Gemza v rozhovore pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL)."Slalomový glóbus bol náš prvý sezónny cieľ a Petra to zvládla po siedmich pretekoch. Sme veľmi šťastní. Škoda len, že v Schladmingu sa jazdilo bez divákov. Ženy na mužskom kopci ukázali, že na to majú technicky aj mentálne. Chýbalo len podeliť sa o ten zážitok s fanúšikmi," zhodnotil hlavný tréner Vlhovej tímu Mauro Pini.Vlhovej suverenita v doterajších slalomoch SP 2021/2022 vyrážala odborníkom aj súperkám dych, ale teraz musí 26-ročná Liptáčka obrazne obrátiť list. Čaká ju rýchla adaptácia na rýchlostné disciplíny, lebo už počas najbližšieho víkendu budú v rakúskom Zauchensee na programe zjazd a super G, teda disciplíny, ktoré Vlhová až dosiaľ v tejto sezóne cielene vynechávala.Aktuálne potrebuje okúsiť aj rýchlosť, aby sa dobre pripravila na zimné olympijské hry v Pekingu, kde by predbežne mala nastúpiť vo všetkých disciplínach s výnimkou tímovej súťaže."Predtým ešte absolvujeme dva tréningy a počas víkendu preteky v zjazde a super G. Berieme to ako akési rozjazdenie a aklimatizáciu na rýchlosť pred olympiádou. Malý cieľ v podobe glóbusu za slalom sme už splnili, ale stále sme len v polovici schodov v tejto sezóne. Teraz pôjdeme po ten veľký cieľ," zamyslel sa Gemza a naznačil spojitosť so ZOH v Pekingu."Je dobré, že pred olympiádou už máme glóbus v kapse. Časť tlaku je preč a na druhej strane nám pribudlo sebavedomie. Petre momentálne najviac vyhovuje slalom, je v ňom najlepšia technicky aj mentálne, ale teraz potrebuje preladiť na rýchlosť a získať cit pre sklz. Bude to dôležité pred Pekingom," dodal hlavný tréner Pini pre ZSL.