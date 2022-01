Úžasná Vlhová v Schladmingu skončila druhá za Shiffrinovou a získala malý krištáľový glóbus za slalom

Slovenská lyžiarka v siedmich doterajších slalomoch päťkrát vyhrala a dva razy sa dostala na pódium. V Schladmingu skončila druhá, zvíťazila Mikaela Shiffrinová.

Vlhová vyhrala hodnotenie tejto disciplíny aj v sezóne 2019/2020, v minulom ročníku v nej skončila na 3. mieste.

Slovenská lyžiarka sa predstavila na trati so štartovým číslom 1 a v úvodnom kole dosiahla najrýchlejší čas. „Išlo sa mi celkom dobre, neurobila som žiadnu výraznú chybu,“ povedala po prvej jazde. Vlhová viedla o 27 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou, priebežne tretie boli Švajčiarka Wendy Holdenerová a Kanaďanka Ali Nullmeyerová s mankom 0,35 s. Piata Mikaela Shiffrinová strácala 0,42 s.

V druhom kole musela Shiffrinová útočiť na hranici rizika, hoci predchádzajúce preteky v Slovinsku nedokončila. Jej prejav nebol typicky ladný, no išla veľmi dravo, v dolnej časti to vygradovala a suverénne najrýchlejšou druhou jazdou sa v cieli ujala vedenia s obrovským náskokom. Holdenerová aj Nullmeyerová na strmom svahu vypadli, Dürrová sa zaradila s veľkým odstupom za Shiffrinovú. Vlhová mala k dispozícii solídny náskok, napriek tomu išla naplno. Po chybe ho však na krátkom úseku takmer celý stratila a v súčte tesne nestačila na americkú rovesníčku.

Slalom sa mal pôvodne uskutočniť vo Flachau, ale pre vysokú sedemdňovú incidenciu prípadov ochorenia covid-19 sa preteky presunuli do Schladmingu.

Preteky Svetového pohára pokračujú v rakúskom Zauchensee. V sobotu 15. januára je na programe zjazd, o deň neskôr super-G.

"Musím si to najprv uvedomiť. Chcela som vyhrať, trošku ma to mrzí, ale prišli za mnou tréner Mauro Pini a brat Boris a povedali mi, že som dokázala vyhrať malý glóbus v polovici januára. To sa nedeje každý deň. Nie je jednoduché súťažiť, keď už každý hovorí o glóbuse. Snažila som sa koncentrovať na obe jazdy, aj keď druhá nebola ideálna, nakoniec je z toho skvelé druhé miesto. Bol to boj, ale zvládla som to," povedala 26-ročná Slovenka pre RTVS.

meričanka celkovo slávila 73. triumf na podujatiach prestížneho seriálu a na vyrovnanie absolútneho rekordu Stenmarka jej chýba trinásť úspechov. Medzi ženami je pred ňou len krajanka Lindsey Vonnová s 82 víťazstvami. Shiffrinová má na Schladming má krásne spomienky, v roku 2013 tam získala prvý zo štyroch titulov majsterky sveta v slalome. "Pre nás je nesmierne privilégium štartovať na tejto ťažkej trati, ktorá je určená výhradne pre mužov. O to famóznejšie pre mňa je, že sa mi tu opäť podarilo zvíťaziť. V prvom kole som bojovala, v druhom kole som predviedla dobrú jazdu, s ktorou musím byť spokojná," povedala víťazka vo vysielaní Eurosportu. Na prvé miesto sa vyšvihla z piatej pozície po úvodnom kole.