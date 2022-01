Vlhová po zisku glóbusu: Získala som ho zaslúžene

Malý glóbus za triumf v slalome Svetového pohára je v správnych rukách. Lyžiarka Petra Vlhová to uviedla po druhom mieste v utorňajšej súťaži v rakúskom Schladmingu. Podľa slov 26-ročnej Slovenky je trofej zaslúžená, keďže podávala v sezóne najkonzistentnejšie výkony.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová oslavuje so svojím tímom 2. miesto v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Schladmingu 11. januára 2022.

V rakúskom Schladmingu triumfovala o 15 stotín sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová, čím trochu narušila Vlhovej oslavy. "Úprimne ma to trochu mrzí, ja chcem stále vyhrávať. Ale nie vždy sa to podarí. Bola som najskôr smutná, ale už to prechádza. Získať glóbus v strede sezóny, to sa nestáva každý deň. Potrebujem čas, aby som si to uvedomila," uviedla Vlhová po pretekoch pre slovenských novinárov.

Na čele hodnotenia disciplíny má nedostihnuteľný náskok 220 bodov. V tejto sezóne ovládla slalom, keď zvíťazila piatich zo siedmich súťaží, radovala sa dvakrát v Levi, raz v Lienzi, Záhrebe i Kranjskej Gore. Z možných 700 získala 660 bodov, iba v Killingtone a teraz ju zdolala najväčšia rivalka Shiffrinová. Do konca ročníka sú na programe už len dve súťaže po zimných olympijských hrách. "Mikaela možno mala ťažšie časy, ale dokázala opäť vyhrať. No glóbus mám a ja si dovolím povedať, že zaslúžene. Mala som lepšie výkony ako ona, ale máme ešte pár slalomov pred sebou a bude to ešte boj," dodala Vlhová.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (v pozadí) obsadila 2. miesto v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Schladmingu 11. januára 2022.

Američanka dosiahla 47. víťazstvo v pretekoch jednej disciplíny a prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka, ktorý zvíťazil 46-krát v obrovskom slalome. "To, čo Mikaela dosiahla, tak si myslím, že to veľmi dlho nikto neprekoná. Ja sa budem snažiť priblížiť sa jej, ale ona je úžasný športovec. My sme celý život spolu, súťažíme už od žiačok. Pre mňa je česť jazdiť v jej ére. Veľmi pomáhame nášmu športu. Navzájom sa ťaháme a je to medzi nami veľký boj. Raz to vyjde jednej a raz druhej. Aj preto je šport taký krásny," vyznala sa Vlhová.Slovenská reprezentantka po prvom kole viedla pred svojou rivalkou o 45 stotín sekundy, ale Američanka v druhom kole riskovala a vynieslo jej to triumf. "Ja som v druhom kole urobila drobné chyby. Druhé miesto je skvelé, nie je jednoduché byť stále vo vrcholnej forme a podávať najlepšie výkony. Ale mne sa to darí a som šťastná, mám skvelý tím a skvelého trénera a cítim sa dobre."Trofej za triumf v slalome dostane Vlhová až na konci sezóny, pred jazdou druhého kola sa na neho snažila nemyslieť. "Trochu mi to chodilo po rozume, ale snažila som sa to neriešiť. Ak by som sa na to upla, mohlo sa to skončiť inak."

Na snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová v prvom kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Schladmingu 11. januára 2022.

Slovenka ešte pochválila rakúskych organizátorov, s podmienkami v Schladmingu bol spokojný celý tím Vlhovej. Priamo do dediny pricestovalo aj niekoľko slovenských fanúšikov, ktorých bolo dobre počuť. "Kopec sa mi celkom páčil. Nie je úplne ťažký, ale podmienky boli super, pretože ho nevyliali vodou. Tieto večerné preteky majú niečo do seba, ja som si to veľmi užila. Čo sa týka fanúšikov, pozerá sa na to veľmi dobre aj keď ma mrzí, že fanúšikovia tu inak nemohli byť. Ale momentálne to je takt a musíme si dávať pozor. Ale som šťastná aj za tých pár ľudí čo príde."



Najbližšie sa Vlhová predstaví v Zauchensee, kde sa pôjde v sobotu 15. januára zjazd a o deň neskôr super-G. "Trochu si oddýchneme od slalomu, čakajú nás rýchlostné disciplíny. Teším sa na to, bude dôležité dostať sa do toho čo najskôr," uzavrela Vlhová.