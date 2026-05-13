 Meniny má Servác
13. mája 2026

Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesiahajte, odkázal Danko. Varuje pred konfliktom na koaličnej rade – VIDEO


Danko vyslovil „rozčarovanie“ z toho, že si ministerstvo hospodárstva „dovolilo“ s takýmto návrhom prísť. Predseda



13.5.2026 (SITA.sk) - Danko vyslovil „rozčarovanie" z toho, že si ministerstvo hospodárstva „dovolilo" s takýmto návrhom prísť.


Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko informoval, že Ministerstvo hospodárstva SR plánuje siahnuť na rekreačné a športové poukazy, s čím národniari nesúhlasia.

Danko vyslovil „rozčarovanie“ z toho, že si ministerstvo hospodárstva „dovolilo“ s takýmto návrhom prísť. "Nedá mi, aby som nevyjadril rozhorčenie z toho, že ministerstvo hospodárstva si dovolilo v materiáloch na prorastové opatrenia navrhnúť zrušenie rekreačných a športových poukazov,“ hovorí Danko vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Poukazy sú benefitom pre zamestnancov


„Som veľmi hrdý, že rekreačné a športové poukazy fungujú," poznamenal ďalej. Ako ďalej vysvetlil, vďaka rekreačným poukazom má zamestnanec možnosť za 500 eur absolvovať dovolenku, z ktorého 275 euro dáva zamestnávateľ, zvyšok dopláca zamestnanec, neplatia sa z toho odvody ani dane.

"Mrzí ma, že mnohí ľudia nepoznajú športový poukaz, ktorý funguje rovnako. Máte maloleté dieťa do 18 rokov, vystaví športový klub faktúru a zamestnávateľ to musí preplatiť," poznamenal ďalej.




"Športové a rekreačné poukazy sú benefitom pre zamestnancov a nečakal by som, že Hlas-SD takéto opatrenie navrhuje. Ale mám pre to pochopenie, pretože aj na ministerstve hospodásrtva je množstvo ľudí, ktorí tam ešte ostali po Sulíkovi a pravdepodobne tieto opatrenia pripravovali," skonštatoval šéf národniarov s tým, že aj iné opatrenia v materiály sú nekoncepčné, nezodpovedné a niektoré podľa Danka dokonca až „šialené“.

Konflikt na koaličnej rade?


„Tak ako ma nahnevalo to, že na Ukrajine je ešte konflikt a idú s nimi v Európskej únii rokovať bez toho, aby tento konflikt bol ukončený, ešte im dokonca ponúkajú nejaké zvýhodnené členstvo pri rokovacom stole; tak pre mňa rekreačné a športové preukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili a ľudom pomáhajú," zdôraznil Danko.

Predseda SNS by sa v tejto súvislosti nečudoval, keby bol na štvrtkovej koaličnej rade konflikt, keďže národniari plánujú ministerke hospodárstva Denise Sakovej predniesť svoje pripomienky.

„Mrzí ma, že k tomu politickému konfliktu príde, ale chcem ešte raz zopakovať koaličným partnerom: na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesiahajte,“ odkázal na záver Danko.


Zdroj: SITA.sk - Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesiahajte, odkázal Danko. Varuje pred konfliktom na koaličnej rade – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Fico prijal eurokomisárku Kosovú, hovorili o rozširovaní Európskej únie aj postavení Srbska – FOTO
Vojna v opozícii: Matovič poslal tvrdý odkaz Nvotovej, ktorá ho obvinila, že úmyselne zverejnil telefónne číslo Šimečku na sociálnej sieti

