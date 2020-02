Voľby 2020: Moratórium sa skončilo, Matovičovo OĽaNO podľa exit pollov jasne zvíťazilo (online)

Volebné miestnosti boli otvorené od 07:00 do 22:00. Niektoré volebné okrsky však predĺžili hlasovanie o 15 alebo 30 minút, dôvodom boli rôzne incidenty a aj dve úmrtia v Banskej Bystrici a Veľkom Krtíši. Koniec moratória zostal vytýčený na 23:00.

Medzi podnetmi pre volebnú komisiu bolo aj upozornenie, že v niektorých zoznamoch voličov sa nachádzali aj mená zosnulých osôb.

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

online (minúta po minúte)

23:14 Nálada v centrále Slovenskej národnej strany (SNS) v Bratislave je zatiaľ pokojná a pokorná. Do centrály prišli už všetci ministri a prichádzajú aj podpredsedovia. V centrále zatiaľ chýba predseda strany Andrej Danko, ktorý by sa však počas volebnej noci mal v centrále objaviť. Strana si ešte pred zverejnením prvých exit pollov neúspech nepripúšťala.

„Čakáme na prvé exit polly a výsledky. SNS urobila pre Slovákov a Slovensko veľa, preto dúfame v dobrý volebný výsledok. V centrále máme skoro všetkých podpredsedov a už aj všetkých ministrov. Všetci, ktorí sme z Bratislavy, sme tu. Predseda strany Andrej Danko sa určite dostaví, no zatiaľ tu nie je,“ uviedla podpredsedníčka strany Gabriela Matečná.

V strane sú pred zverejnením prvých exit pollov pozitívne naladení. „Som realista. SNS urobila toho dosť veľa, aby sa nemusela báť o výsledok. Možno nie všetky naše kroky boli dobre odmedializované. Naša mediálna komunikácia bude mať svoje výsledky, no napríklad kvôli médiám si ľudia možno zle odkomunikovali udalosti, ktoré otriasli slovenskou spoločnosťou. S týmito udalosťami SNS nemala nič spoločné, no médiá nás možno príliš v tomto smere spojili s vládnucimi stranami. Neúspech si nepripúšťam,“ povedal v centrále SNS podpredseda strany Anton Hrnko.

23:07 Do parlamentu by sa malo dostať 8 strán. Podľa výsledkov exit poll Televízie Markíza voľby by malo vyhrať OĽaNO s 25,8 percenta, Smer-SD je na druhom mieste 14,9, a na treťom je koalícia PS/Spolu so ziskom 9,7. Nasleduje prekvapivo SaS , ktorá by mala získať 8,3 percenta nasleduje Za ľudí so ziskom 7,8 a Sme Rodine, ktorá získala 7,5 percent hlasov.

Do parlamentu by sa mali dostať aj s prekvapujúcim výsledkom 6,5 percenta a KDH, ktorá získala 5,1 percenta hlasov. Do parlamentu by sa nedostali MKS-MKO s 3,8 percenta, Dobrá voľba, ktorá by mala získať 2,8 a SNS s 2,4 percenta. Most-Híd by mal získať 2 percenta a Vlast 1,9.

Podľa výsledkov exit poll TV Markíza by v novom parlamente OĽaNO malo 45 miest, Smer-SD 26 a PS/SPolu 17. Nasledujú SaS s 15 mandátmi, Za ľudí so 14, Sme Rodina 13, ĽSNS 11 a KDH 9 poslaneckých mandátov

23:03 Víťazom volieb by podľa exit pollu agentúry Median SK pre verejnoprávnu RTVS bolo hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhou najúspešnejšou stranou by bol Smer-SD s 13,9 percentami a za nimi PS/Spolu a ĽSNS zhodne po 8,8 percenta. Päticu najúspešnejších uzatvára Sme rodina so 7,5 percentami. Do parlamentu by sa ešte dostali strana SaS s 6,4 percentami, Za ľudí s 5,6 percentami a KDH s 5 percentami.

22:49 Predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker verí v dobrý výsledok. Do volebnej centrály v kaviarni na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí prišiel pred pol deviatou, následne sa privítal s hosťami.

„Snažili sme sa. Ja viem, že od septembra nebolo veľa času, ale myslím si, že sme mali dobrú, férovú, korektnú a myslím, že aj peknú kampaň,“ uviedol na krátkom brífingu pre novinárov. Strana na túto noc pozvala okrem novinárov všetkých 150 kandidátov a 30 hostí. V kaviarni sú zatiaľ desiatky ľudí, vládne príjemná atmosféra.

Ako dodal predseda Dobrej voľby, strana chce dosiahnuť viac ako päť percent, nechce však predbiehať, pretože si je vedomý zverejnených prieskumov. „Keď sa opýtate kohokoľvek tu, tak nikto nepochybuje, že to cez päť bude, ale ja musím byť v tom v očakávaní, ja tomu verím,“ konštatoval. Jeho deň prebiehal veľmi podobne ako ktorýkoľvek iný. Po tom, ako odvolil, bol vonku a robil tatarák, na ktorý pozval aj novinárov.

Krátko po deviatej Drucker všetkým hosťom poďakoval za odvedenú prácu. Prítomných povzbudil, že Dobrá voľba nie je projektom pre jedny voľby. Verí, že môžu na Slovensko priniesť slušnosť a profesionalitu.

„Každý je napätý, spätné odozvy však boli veľmi pozitívne. Všetci sme sa do toho vložili, chceli sme urobiť, čo sa dá. Verím, že to vyjde,“ konštatoval Michal Sýkora. Otázkou podľa neho je, čo urobí vo voľbách veľká účasť. Ako uviedla Anna Ghannamová, strana očakáva ten najpozitívnejší výsledok. „Osobne mám z toho veľmi dobrý pocit, urobila som úplne všetko, čo bolo v mojich silách,“ uzavrela.