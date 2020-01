Voľby by vyhral Smer-SD, koalícia PS/Spolu je až piata a Most-Híd má 1,5 percenta

V prvej trojke aj Kotlebovci a Za ľudí

Strana

Preferencie





Smer-SD

22,5%





ĽSNS

11,5%





Za ľudí

11%





OĽaNO

9,5%





Koalícia PS/Spolu

7,5%





SaS

7,5%





KDH

6,5%





Sme rodina

5,5%





SNS

5%





Maďarská komunitná spolupatričnosť

3%





Dobrá voľba

3%





Vlasť

2%





Most-Híd

1,5%





Iná

5,5%







8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali na prelome novembra a decembra minulého roku, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 22,5 percenta.Na druhom mieste by skončili Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, ktorú by volilo 11,5 percenta opýtaných. Tretej strane Za ľudí by svoj hlas odovzdalo 11 percent voličov.Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Median SK, s.r.o. bez zadávateľa od 15. novembra do 23. decembra 2019 na vzorke 1 112 respondentov. Na voľbách by sa zúčastnilo 52 percent opýtaných.Na ďalších miestach by sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (9,5%), koalícia strán PS/Spolu (7,5%), strana SaS (7,5%), KDH (6,5%), hnutie Sme rodina (5,5%) a SNS so ziskom 5%.Do parlamentu by sa nedostala Maďarská komunitná spolupatričnosť, ktorú by volili 3 % opýtaných, strana Dobrá voľba s rovnakým percentuálnym ziskom, Vlasť (2%) či vládna strana Most-Híd (1,5%).