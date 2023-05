Zelenskyj skritizoval protekcionistické opatrenia susedných krajín voči dovozu ukrajinského obilia

Lacné obilie vyvoláva obavy

Prioritou je hladký transport

9.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok skritizoval „protekcionistické opatrenia“ susedných krajín obmedzujúcich import ukrajinského obilia. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Bohužiaľ, stretli sme sa s problémami, pri ktorých sme mali naďalej vidieť silné známky solidarity v pomere k hrozbám, ktoré existujú dnes - tvrdé a dokonca brutálne počas vojny, protekcionistické opatrenia zo strany našich susedov,“ povedal Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen v Kyjive.„Akékoľvek obmedzenia nášho exportu sú teraz absolútne neprijateľné, pretože neposilňujú nás všetkých v Európe, ale posilňujú schopnosti agresora,“ dodal.Európska únia (EÚ) minulý týždeň prijala dočasné opatrenie, ktoré zakazuje ukrajinskú pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska po tom, čo tieto krajiny vyjadrili obavy z toho, že miestni poľnohospodári trpia stratami pre lacné ukrajinské obilie, ktoré zostáva na ich území.Von der Leyen na Zelenského obavy reagovala s tým, že otázka obilia je náročná a prisľúbila vytvoriť spoločnú „koordinačnú platformu“, aby vývoz obilia „opäť plne fungoval“.„Bezprostrednou prioritou teraz je, aby tranzit obilia fungoval hladko a za najnižšie možné náklady mimo Ukrajiny do Európskej únie,“ povedala.Predsedníčka Európskej komisie tiež v Kyjive povedala, že Rusko sa snaží zničiť hodnoty slobody na Ukrajine, pretože sa obáva jej cesty do EÚ.„Ukrajina bojuje za ideály Európy, ktoré dnes oslavujeme. V Rusku Putin a jeho režim zničili tieto hodnoty,“ vyhlásila Von der Leyen, ktorá na Ukrajinu pricestovala pri príležitosti Dňa Európy. Rusko podľa nej „dramaticky zlyhalo“ a Ukrajina „sa úspešne bráni“.