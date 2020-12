Žilinka sa stal novým generálnym prokurátorom, vymenovala ho prezidentka Čaputová (video+foto)

Prokuratúra často zlyhávala

Primeraná verejná kontrola

10.12.2020 -Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala Maroša Žilinku za nového generálneho prokurátora. Urobila tak po tom, čo ho 3. decembra 132 hlasmi schválila Národná rada SR za kandidáta na túto funkciu.Čaputová vo svojom príhovore vyslovila želanie, aby bol dnešný deň pamätný. „Aby sme si ho pamätali ako prvý deň, o ktorom raz historici napíšu, že sa ním začala nová éra vo fungovaní prokuratúry,” doplnila hlava štátu s tým, že túto nádej si spája s pôsobením Žilinku vo funkcii generálneho prokurátora.Prezidentka pripomenula, že od polovice deväťdesiatych rokov, keď sa prokuratúra sformovala ako orgán v samostatnom štáte, pôsobila ako monokratická a pomerne uzavretá inštitúcia. Ako ustanovizeň, ktorá v niektorých prípadoch fungovala ako štát v štáte. Dôsledky tejto uzavretosti je podľa nej vidieť aj dnes.„Očistec, Judáš či Božie mlyny nie sú len v diskusii bežne používané biblické motívy, ale aj názvy policajných akcií, po ktorých okrem sudcov a policajtov končia vo väzbe tiež predstavitelia prokuratúry,” doplnila.Hoci prokuratúra mala garantovať, že zákon bude platiť rovnako pre každého, v tejto svojej úlohe podľa Čaputovej často zlyhávala. „Dlhé roky sa tu zákon uplatňoval inak voči bežným ľuďom a inak voči vplyvným osobám, ktorým sa vďaka svojmu postaveniu a konexiám dostávalo špeciálneho prístupu. Pretože tam, kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Exponenti moci a ich klienti boli spoľahlivo chránení pred následkami svojich činov. Táto éra sa nielenže musí skončiť, ale musí sa skončiť do dôsledkov, aby sa nikdy nemohla zopakovať,” zdôraznila v príhovore. Podľa prezidentky musí byť cieľom ozdravenie prokuratúry.Podľa prezidentky má Žilinka využiť všetky možnosti na presadenie inštitucionálnej otvorenosti prokuratúry a vystaviť ju v primeranej miere verejnej kontrole.Doplnila, že ak sa má prokuratúra emancipovať, už nikdy by nemala byť taká závislá od silných, ale predovšetkým slabých stránok svojho najvyššieho predstaviteľa, ako to bolo v minulosti.Považuje za dôležité, aby bol prokurátor nielen nestranný a nepodliehal vplyvom okolia, ale aby sa takým aj javil. „Očakávame, že ako generálny prokurátor budete tejto zásade bez výnimiek verný,” podotkla hlava štátu.