Festival Pohoda štartuje už o pár dní. Na letisku môžete očakávať viacerá zaujímavé vychytávky.

Festival Pohoda sa stáva na niekoľko dní domovom pre niekoľko desiatok tisíc návštevníkov a už tradične okrem množstva hudobného a umeleckého programu ponúka aj vďaka svojim partnerom širokú paletu vynikajúcich služieb. Pohoda sa tak stáva naozaj mestečkom a ostrovom, na ktorom si každý nájde, čo potrebuje a cíti sa tak ako doma.

Toto je prehľad aktivít a služieb, ktorými partneri Pohody návštevníkom spríjemnia pobyt na festivale.



Partneri festivalu každoročne svojimi službami a sprievodnými aktivitami spríjemňujú čas návštevníkom a návštevníčkam a spoluvytvárajú celkovú atmosféru festivalu. V spolupráci s festivalom prinesú aj tento rok viacero noviniek týkajúcich sa ekológie či už v oblasti produkcie, merchu i gastra. Kto chce ušetriť čas pri vstupe na festival, sa môže aj v tomto roku nechať opáskovať v pobočkách Slovenskej sporiteľne (v krajských mestách). Vďaka spolupráci s Denníkom N sa bude návštevníkom rozdávať Pohodenník a s podporou Orangeu bude k dispozícii festivalová aplikácia. Paleta služieb bude opäť raz rozmanitá a pripravená ponúknuť komfort mesta s podobným počtom obyvateľov. Na nasledujúcich riadkoch si môžete v stručnosti prečítať viac o tom, čo si pre ľudí Pohody pripravili partneri pre rok 2023.



„Sme radi, že tento rok máme najviac partnerstiev v histórii Pohody. Podarilo sa nám nájsť takých partnerov, ktorí sa snažia pripraviť kvalitný program a čas pre ľudí, ktorí na letisko prídu. Ak táto skladačka do seba zapadne, tak z toho vznikne vždy skvelá vec,“ dodáva šéf festivalu Mišo Kaščák.

HLAVNÍ PARTNERI



Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa sa aj tento rok postará o platobnú pohodu na Pohode. Vďaka digitálnym riešeniam sa na celom festivale bude dať platiť bezkontaktne kartou, mobilom či hodinkami. Vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne si budú môcť návštevníci od 30. júna do 2. júla vymeniť lístky za náramky, a ušetriť tak čas pri príchode na festival. V zóne Slovenskej sporiteľne bude už tradične nielen chill ale aj množstvo aktivít. V krásnej farebnej zóne ľudia nájdu streetballové ihrisko, fun futbal, VR Feartherapy, maľovanie tričiek či stenu odkazov. Zo zóny do Arény Slovenskej sporiteľne návštevníkov prevedie osemmetrový neprehliadnuteľný fotopoint.

Orange

Orange, už tradične, zabezpečuje pre všetkých kvalitné internetové Wi-Fi pripojenie. V Orange oddychovej zóne budú opäť k dispozícii nabíjačkárne, Orange experti a atraktívne vychytávky, ako je napríklad možnosť vyskúšať si prácu so zaujímavými digitálnymi technológiami vďaka Lab powered by Nadácia Orange. Pre svojich zákazníkov má Orange pripravenú odmenu v podobe extra porcie 10 GB dát zadarmo a ak návštevníci so sebou donesú starý nepotrebný mobil na ekologickú recykláciu, získajú ďalších 10 GB dát a zároveň sú v hre o vtupenku na Pohodu 2024. V Optimistane Nadácie Orange sa budú môcť návštevníci zúčastniť na zaujímavých diskusiách o aktuálnych spoločenských témach.

Urpiner

Banskobystrický pivovar Urpiner aj tento rok návštevníkom ponúkne široký sortiment svojich výnimočných pív a pivných špeciálov. Tradičné poctivé alko a nealko čapované pivá budú môcť pivní gurmáni zdegustovať v Urpiner zóne a v stane Pivobrana, kde nájdu aj originálne pivné delikatesy z malých remeselných pivovarov. Urpiner tiež tradične predstaví tohtoročné originálne pivné novinky. Súčasťou Urpiner pivnej zóny bude opäť priestranná terasa, obrí nafukovací výčap a špeciálne čapovacie miesto v podobe štýlového “ výčapného autíčka“. V hlavnom Urpiner stane sa návštevníci môžu tešiť aj na pestrý sprievodný program a množstvo skvelých darčekov.



GASTRO A NÁPOJE



Samozrejme k festivalu patrí aj skvelé jedlo a nápoje, lebo tie sú láska a vie to aj Kofola, ktorá tento rok bude mať na letisku Láskyplnú Krčmičku, kde si návštevníci budú môcť nájsť aj lásku alebo dať si vychladenú, čapovanú Kofolu s poriadnou penou. O prísun energie i chutné miešané drinky sa opäť postará Red Bull. V stane Lunter budú k dispozícii 100% rastlinné jedlá z tofu a ďalších kvalitných surovín, bez konzervačných látok a farbív. Novinkou bude jedinečná vegánska treska. Lunter mobilný tím bude nosiť chutné raňajky návštevníkom aj priamo do stanu. SOHO ulahodí všetkým ktorí majú radi netradičné chute a ponúkne napríklad kokosovú polievku alebo hovädzie s fazuľkami a ryžou. Drinkshop pod jednou strechou ponúkne zaujímavý výber zo sveta vín alebo prosecca. Energiu si návštevníci budú mať možnosť dobiť aj vďaka nápojom Huricane, ktoré do pohody dostanú každého svojou živelnou chuťou trstinovej šťavy. Trenčianska pekáreň Dobrota ponúkne chutné a čerstvé pečivo, nadýchanú vianočku a iné dobroty budú realizovať aj workshop kváskovania. V Château Bare sa budú nalievať kvalitné vína ale aj perfektne vychladené Frizzante alebo šumivé Noirsecco od Château Topoľčianky. Skutoční vysokohorskí nosiči prídu z Tatier rovno na Pohodu a budú nabalení Horalkami. Horalky Peanut Butter budú k dispozícii s nízkohorskou prirážkou, teda úplne zadarmo. Obľúbený Regal Burger vznikol na Pohode a bude na nej opäť aj s ponukou nielen cheat-meals, ale aj sviežeho street-foodu a vegetariánskych špecialít. Poctivé slovenské víno, mušt a hroznové šťavy nebudú chýbať ani v degustačnom stánku ELESKO. Premiérovo sa na Pohode predstaví aj Safe Food, projekt ktorý ponúkne bez-alergénnu stravu pre potravinových alergikov, celitatikov a návštevníkov s potravinovou intoleranciou. K dispozícii budú aj bagetové automaty a zóna od Pierre Baguette.

KRÁSA, ZDRAVIE A HYGIENA



Kto by na festivale nechcel dobre vyzerať?! V samoobslužnom kaderníckom stane NAY Rowenta budú mať návštevníci možnosť upraviť si účes fénmi, žehličkami a kulmami na vlasy, alebo si budú môcť upraviť fúzy a bradu zastrihávačmi Rowenta. Pohoďácka stálica Curaprox daruje život použitým kefkám, ktoré návštevníci možu priniesť zrecyklovať do ich stanu a samozrejme chýbať nebude obľúbený nácvik čistenia zubov. V Rayzzer® fun zóne si návštevníci budú mať možnosť doplniť energiu výživovými doplnkami od spoločnosti Rayzzer®. Harmony aj tento rok zásobí festival hygienickými produktami a vo Family Parku budú k dispozícii pre najmenších aj produkty z detskej DINO edície. Vo Family Parku budú v prebaľovacích kútikoch k dispozícii aj jednorázové detské plienky značky Bobilo vyrábané s ohľadom na životné prostredie. K dispozícii aj tento rok budú hliadky Pi s rozumom, kde si (nielen) šoféri budú mať možnosť skontrolovať hladinu alkoholu z dychu prostredníctvom certifikovaných alkohol testerov.



DOPRAVA



V zóne nazvanej Svet elektromobility ZSE Drive na letisku sa budú môcť návštevníci tešiť okrem množstva aktivít aj na unikátnu hru Escape electric car, ktorej víťazi získajú elektromobil na víkend. Aj tento rok je partnerom Pohody mobility spoločnosť LeasePlan, ktorá poskytne na dlhodobý nájom autá pre tím Pohody a okrem veľkých kolies roztočí aj kolieska na korčuliach na obľúbenom Roller Discu. Pohodlnú autobusovú dopravu až k bráne festivalu ponúka z viacerých miest aj tento rok autobusový dopravca Slovak Lines. Autobusy budú z niektorých miest vyrážať už v stredu a v nedeľu po skončení festivalu, sa návštevníci môžu odviesť domov priamo od hlavného pódia. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní vlakové spojenia vo štvrtok 6. 7. a v piatok 7. 7. o 3 vozne 12 expresov z Bratislavy do Košíc a späť so zastávkou v Trenčíne. Návštevníci tak majú možnosť využiť najekologickejší spôsob hromadnej dopravy.



EKOLÓGIA

Ekologické riešenia sú pre Pohodu už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou a práve téma klimatickej krízy je aj jednou z nosných tém tohoto ročníka. Sme radi, že aj tento rok máme partnerov, s ktorými môžeme dosiahnuť, aby bola uhlíková stopa všetkých nás na letisku čo najnižšia. Aréna Žiť energiou bude vďaka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a jej nadnárodnému projektu Žiť energiou, energeticky sebestačná aréna s tribúnami. Aréna Žiť energiou prinesie vynikajúci program súčasného cirkusu alebo workshopov, ktoré budú viesť cirkusoví umelci. Vďaka ZSE a Zelenej elektrine bude Pohoda šetrnejšia k planéte. Festival bude vybavený trafostanicami na pokrytie elektrickej energie z pevnej siete, pričom dodávaná elektrina bude vo forme záruk pôvodu krytá elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov ako slnko, voda, biomasa či vietor. Zníži sa tak množstvo elektriny vyrobenej z agregátov, čo výrazne prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže festivalu.

Na správne tiredenie odpadu bude dohliadať dlhoročný partner ENVI – PAK spoločne s ľuďmi z Univerzity Komenského. Veľvyslanectvo holandského kráľovstva na Slovensku prinesie na Pohodu cirkulárny stánok, v ktorom spoločne s Bagbet, KOLO, Umelohmotné, WakiVaky a Zašiváreň ukážu, ako z “odpadu” vytvoriť niečo nové, pekné a užitočné. V stánku bude možnosť vytvoriť si zo starého Pohoda merchu úplne nový, pričom každý kúsok tak bude exkluzívny a personalizovaný. Technickú prvú pomoc poskytne návštevníkom spoločnosť Slovcem, vďaka ktorej v stanoch camp manažérov bude k dispozícii výber kvalitných lepidiel a tesniacich tmelov, ktoré sa dajú použiť na lepenie častí topánok, sandálov, čižiem alebo na lepenie záplat na stanoch. Originálne darčeky, tričko, tašku alebo vejár si návštevníci budú mať možnosť namaľovať a vyfarbiť vďaka farbám od Slovlaku.



MÉDIA, STREAMING A DEBATY



Hlavní mediálni partneri festivalu aj tento rok budú dokumentovať dianie festivalu priamo na mieste a v ich vysielaní. Štáby RTVS pokryjú dianie na Pohode na spravodajskom kanáli :24.Festivalové Rádio_FM ani tento rok nebude chýbať na Pohode. Všetky aktuálne a exkluzívne informácie sa dozviete z Rádio(aktívnej zóny)_FM, ktorá bude priamo v areáli festivalu. Pre tých, ktorí sa na festival nedostanú, Rádio_FM prinesie aj niekoľko živých koncertov. Vysielanie z festivalu potrvá od štvrtka do soboty. Denník Aktuality.sk na Pohodu prinesie exkluzívnych hostí, hudobné osobnosti, ukrajinské divadlo aj živé nakrúcania populárnych šou pod ikonickým šapitó. Program budú sprevádzať diskusie napríklad o mafii a organizovanom zločine, zákulisí predvolebného boja o voliča aj limitoch boja za spravodlivé Slovensko. Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa aj živého nakrúcania politicky nekorektnej šou Ťažký týždeň, diskusnej relácie Na rovinu či populárneho podcastu Telo o diktáte krásy. Denník N tento rok zabezpečí, aby všetci mali aktuálne informácie aj priamo na festivale, kdeže sa postará o festivaloví Pohodenník. O pohodlný chod webu a mailov organizačného tímu festivalu sa opäť stará firma Bonet. Online streamovanie vybraných koncertov na sociálnych sieťach Pohody ale aj iných partnerov zabezpečí spoločnosť Filma. O tlač lístkov, bannerov ale aj iných tlačovín sa postaral aj tento rok Bittner.



EUrópa stage a EÚ Fun zónu prináša na Pohodu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. EUrópa stage bude plný dobrej hudby, no prinesie aj štyri diskusie Café Európa, počas ktorých sa bude hovoriť s tými najpovolanejšími o témach, ktoré dnes hýbu Slovenskom, Európou i svetom.

Spoločnosť Swiss Re prináša na Pohodu tento rok pasáž NGO a sociálni inovátori. Swiss Re stage ponúkne aj diskusie na témy práve sociálnych inovátorov, o vzdelávaní aj v čase AI, o téme dobrovoľníctva a darcovstva ale aj či biznis mindset neziskovky je oxymoron. V Optimistane Nadácie Orange sa bude diskutovať na tému bezpečnosti detí v online prostredí, o kultových miestach v našich mestách alebo na pretrase bude aj hokej.

Sclerosis multiplex nie je len o zabúdaní a netýka sa iba starých ľudí. Naopak, príznaky sú veľmi rôznorodé a často týmto ochorením trpia práve mladí ľudia. Zaujímavé prednášky o mýtoch a faktoch práve o sclerosis multiplex prinesie spoločnosť Novartis.

Nadácia otvorenej spoločnosti prinesie na festival diskusiu venovanú téme volieb v rámci kampane Chcem tu zostať. Zástupcovia SOZA spoločne so slovenskými autormi budú diskutovať na tému odmeňovania umelcov za streaming ich tvorby. V stánku Úradu na ochranu oznamovateľov budú mať návštevníci možnosť spoznať jeho činnost, kompetencie, otestovať si znalosti zo spoločenského diania a právneho povedomia. Bude sa dať aj vyhrať populárny merch úradu – mikiny a tričká s nápisom „Nemlčať je zlato“ a "Poctivo".



HUDBA, LITERATÚRA, UMENIE A ZÁBAVA



Philip Morris do Bezdymovej zóny 18+ prinesie opäť párty, o ktorú sa postarajú etablované domáce mená, ale prinesie aj zaujímavé talkshows alebo stand up. ŠIFIRIB Club prinesie na Pohodu Štátny fond rozvoja bývania. Na tomto pódiu sa tento rok môžete tešiť na poriadnu dávku skvelých koncertov. Počas piatku a soboty vystúpia napríklad: PVA, TAAHLIAH, Mandy, Indiana, Margaritas Podridas, RNZ, Kodiki a ďalší. Kníhkupectvo Martinus v spolupráci s Literárnym klubom ponúkne aj tento rok návštevníkom Pohody dva dni plné kvalitného čítania a mimoriadnych hostí. O svojej tvorbe nám porozpráva Juraj Červenák a nový komiks Gemer predstaví Daniel Majling. Tešiť sa môžete aj na LiteRAPtúru, Slam poetry či obľúbený knižný kvíz. V kreatívnej zóne Kia s názvom Generátor inšpirácie budú pripravené skvelé aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Vystúpenie brazilských umelcov na Pohode podporila Brazílska ambasáda. Na Pohode ku hviezdam, na lov mamutov do praveku, ale aj v úlohe architekta Jurkoviča. Expedíciu Trenčianskym krajom budú návštevníci mať možnosť zažiť v stánku Trenčín región. Počas troch festivalových dní sa na trenčianskom letisku udeje aj ohňostroj tvorivosti a vášne pre kvalitnú ručnú tvorbu. Pod jednou strechou SAShE stanu sa budú dať stretnúť autorské a rukodielne značky, ktoré si ctia remeslo a handmade. Plán obnovy prinesie stan Lepšia krajina, kde sa dozviete, čo všetko sa vďaka plánu obnovy na Slovensku mení. Festival Pohoda získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP na projekt Keeping up the Freedom. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci projektu sa na Pohode realizuje program v Café Kušnierik a v Teplárni. Za podporu festival Pohoda ďakuje aj Mestu Trenčín.



Festival Pohoda sa tento rok uskutoční už o pár dní od 5. do 8. júla na letisku v Trenčíne.